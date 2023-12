JLo revelou que ela e seu marido têm transtorno de estresse pós-traumático: esta é a razão

JLo e Ben Affleck construíram uma história de amor digna de um filme, pois, 20 anos após sua separação, eles se deram uma segunda chance.

Mas as feridas do passado permanecem no coração e eles não são exceção. Reunir-se novamente e se casar despertou antigas lembranças com as quais eles tiveram que lidar, conforme confessado à revista Variety.

Por que JLo e Ben Affleck têm transtorno de estresse pós-traumático?

"Devido à excessiva atenção da mídia em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data", anunciaram em 2003 quando terminaram o relacionamento. Por isso, quando estavam preparando sua união em 2022, reconheceram que essa situação ainda os afetava.

“Ambos temos estresse pós-traumático”, confessou, reconhecendo que ainda são angustiados pelas lembranças de sua separação e pela pressão que passaram, principalmente devido ao intenso assédio da imprensa naquele momento.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

"Agora somos mais velhos. Somos mais sábios. Também sabemos o que é importante, o que é realmente importante na vida, e não se trata do que os outros pensam. Trata-se de ser fiel a quem você é", acrescentou.

De acordo com as suas palavras, tudo isso aconteceu no verão de 2022 quando organizaram uma cerimônia em que toda a família e amigos estariam presentes. Meses antes, eles disseram "sim" em privado, em uma capela em Las Vegas.

Um mês antes da data em que o casamento seria realizado, a angústia e as lembranças a atingiram.

“Naquela época, tudo desmoronou e desta vez, eu estava sofrendo um pouco de transtorno de estresse pós-traumático e pensei: ‘Isso está acontecendo?’”, contou, lembrando que o choque e a dor que sentiram naquela época voltaram a surgir, então decidiram fazer isso apenas com seus filhos e de forma surpresa.