“Foi simples e amável”: fã de Pedro Pascal que tirou foto no aeroporto chileno falou sobre seu encontro com o ator

Pedro Pascal e Bryan Otárola no aeroporto de Santiago

Faz apenas alguns dias que foi divulgado que Pedro Pascal está no Chile. A notícia veio à tona por meio de uma fotografia de um homem sortudo que o encontrou no aeroporto.

A imagem junto com o ator de ‘The Last of Us’ e ‘The Mandalorian’ causou sensação nas redes sociais, pois foi a forma pela qual os fãs chilenos descobriram que o intérprete está por lá.

Agora, Bryan Otárola falou com o Página 7 sobre o que foi esse encontro com Pedrito: “Eu sou um prevencionista de riscos, trabalho para uma construtora responsável pela habilitação de estabelecimentos comerciais dentro do aeroporto”, começou explicando o homem de 32 anos.

"É habitual, devido a diferentes tarefas, eu me deslocar pelas dependências do aeroporto e, como funcionário, devemos seguir o mesmo caminho que os passageiros ao sair. Foi lá que, ao passar pelas cabines de controle migratório da PDI, com dois colegas, notamos uma pessoa escoltada por três funcionários", contou.

Nessa linha, explicou que o "pessoal da PDI o levou para o escritório ao lado da cabine para tirar fotografias".

Naquele momento, Bryan reconheceu a estrela de Hollywood. “Alguns metros depois, dissemos ‘e se esperarmos e pedirmos umas fotos?’. Em poucos minutos, ele saiu com as pessoas da companhia aérea e meu colega perguntou se poderíamos tirar uma foto, e ele disse ‘claro’, assentindo com a cabeça”.

Em seguida, todos começaram a tirar fotos com Pascal, que, segundo as palavras do homem, não teve problemas com essa aproximação.

"Eu tirei a foto dos meus colegas e eles tiraram a minha, tudo muito normal. Não falou nada, apenas tirou a foto e agradecemos, tudo tranquilo."

Sobre como foi a aproximação, Bryan comentou que: "Na minha percepção, para ser um ator tão reconhecido, ele foi muito simpático e imediatamente aceitou tirar uma foto", disse ao meio de comunicação já mencionado.

“Nós, no aeroporto, vemos muitos rostos da TV e alguns são ‘estrelas de Hollywood’. Em contraste, Pedro foi simples e amável”, acrescentou.

Finalmente, e após esse momento especial, Pedro saiu acompanhado pelo pessoal da companhia aérea, tendo que seguir todos os protocolos do terminal aéreo. “Depois disso, o perdemos”, afirmou o homem.