Esta é a música que o vocalista do Maná teria dedicado à rainha Letizia após o suposto romance

A rainha Letizia está enfrentando um dos piores momentos ao ser duramente acusada de ter enganado o Rei Felipe VI com seu ex-cunhado, Jaime del Burgo, e foi ele mesmo quem decidiu tornar a notícia pública, expondo a mulher que agora representa a Espanha.

As acusações têm mantido a monarca no centro das atenções e, embora nos últimos dias ela tenha aparecido sorridente ao lado de seu marido, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor, continuam surgindo detalhes de sua vida amorosa, o que a deixa em uma posição muito desfavorável, sendo uma das mulheres mais importantes das diferentes casas reais.

Foi o jornalista Jaime Peñafiel (amigo de Jaime del Burgo) quem colocou Letizia em apuros ao revelar o escândalo em seu livro Letizia e eu, que foi lançado em 21 de novembro passado. No livro, ele falou sobre um suposto romance dela com Fher Olvera, vocalista da banda Maná.

A música que o vocalista do Maná teria dedicado à rainha Letizia

Embora o jornalista tenha falado sobre o relacionamento da rainha com o cantor em seu livro, não é a primeira vez que se fala sobre essa situação, pois o próprio cantor já foi questionado a respeito.

Letizia Ortiz e Fher teriam se conhecido em 1995, quando ela se destacava como jornalista. Depois de assistir a um dos shows do Maná, ela compartilhou com os membros da banda, inclusive compartilhando algumas tequilas, que mais tarde levaram a um suposto romance entre eles.

Há alguns anos, o intérprete foi questionado durante uma entrevista, mas ao não afirmar nem negar os rumores, aumentou as suspeitas.

"Um cavalheiro não tem memória e é isso que deixamos", disse.

Além disso, o suposto relacionamento levou Fher a se inspirar na capa do quinto álbum de estúdio chamado ‘Sueños Líquidos’, além da música com o mesmo nome. No caso do disco, contou com uma pintura criada pelo pintor Waldo Saavedra, na qual, segundo os internautas, afirmam que a mulher que aparecia era idêntica a Letizia.

Embora inicialmente tenham afirmado que Olvera também foi um dos homens com quem ela enganou o rei, parece que o romance ocorreu quando ela estava casada com seu primeiro marido.