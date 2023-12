“Ele sabe coisas”: O olhar “odioso” do príncipe William para seu pai no funeral de Lady Di

O Príncipe de Gales visita o centro de Londres da Depaul no Reino Unido LONDRES, INGLATERRA - 19 DE JANEIRO: O Príncipe William, Príncipe de Gales da Grã-Bretanha ouve membros da equipe enquanto visita a Depaul, uma instituição de caridade para jovens sem-teto, no centro de Londres do Reino Unido para destacar o trabalho que estão fazendo para ajudar os jovens que vivem em situação de rua ou de moradia insegura em Londres em 19 de janeiro de 2023 em Londres, Inglaterra (Foto de Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Lady Di foi uma das mulheres mais amadas no Reino Unido, mas também a nível mundial, ao ter conquistado o coração de todos com seu carisma e com as diferentes obras de caridade com as quais ajudava os mais necessitados e se envolvia com eles, independentemente de sua classe social ou de seu status como membro real.

No dia 31 de agosto de 1997, o mundo inteiro ficou de luto ao saber da sua trágica morte em um acidente de carro, mas especialmente a vida de seus filhos, o príncipe William e Harry, ficou completamente afundada em dor, a mesma que eles não podiam expressar para continuar com o protocolo real.

Os filhos de Diana eram apenas adolescentes e, embora William tenha evitado falar sobre aquele momento, seu irmão Harry contou sobre todos os traumas que a morte de sua mãe lhe causou, que foi envolvida em rumores de um possível assassinato provocado por perseguição da imprensa.

O olhar de William para seu pai durante o funeral de Lady Di

Para ninguém é segredo a má relação que Lady Di tinha com o agora Rei Charles III, que se divorciaram um ano antes da morte da princesa de Gales, devido à infidelidade do monarca com Camila Parker, a mulher com quem agora compartilha seu reinado.

É por isso que muitos de seus fãs a repreenderam e até culparam Charles III por sua morte, deixando-a exposta e afundada em depressão por suas traições. O desprezo por ele ainda persiste, pois os fãs de sua ex-esposa não esquecem o legado que ele deixou na monarquia britânica.

É por isso que através das redes sociais tem circulado um vídeo do olhar que o príncipe William teve para seu pai quando o caixão de sua mãe passava na frente deles, no meio dos atos de homenagem.

De acordo com alguns usuários, o herdeiro ao trono refletia dor, tristeza, raiva e impotência ao não poder chorar por sua mãe e viver seu luto como qualquer outra pessoa, devido aos protocolos mantidos pela realeza após a morte de um membro, onde eles ficam expostos à mídia.

Há até mesmo aqueles que se atreveram a advertir que William sabe coisas sobre o mistério da morte de sua mãe, o que pode ser percebido como rejeição em relação a seu pai.

“Ele sabe coisas”: O olhar de “ódio” do príncipe William para seu pai no funeral de Lady Di”, “Ele sabe coisas”, “Eu acredito que eles sabem algo”, “olhar de...pai, como você finge tão bem?”, “talvez ele saiba algo que os outros não sabem”, “Acredito que o pai matou Diana e o pai faz cara de tristeza, mas William já sabia de tudo”, comentaram.