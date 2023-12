Elas são muito parecidas! Anahí reencontrou sua irmã “pouco conhecida” e sua semelhança causou furor

Recentemente, Anahi revelou que Marichelo não era a única irmã que tinha, pois aparentemente sua família é muito mais extensa do que a cantora do RBD nos permitiu ver, já que ela revela muito pouco sobre sua vida privada.

Isso foi revelado durante uma entrevista com Joaquín López Dóriga, onde ele surpreendentemente revelou que Marichelo Puente não era a única irmã que ele tinha, revelando a existência de Diana Puente, que também é de origem peruana.

Anahí com Diana, sua meia-irmã Marichelo e sua mãe Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

A revelação surpreendeu seus seguidores, pois até então, as únicas irmãs eram Anahí e Marichelo. Isso despertou a curiosidade dos fãs para saber quem é e como é a outra irmã 'Puente', mas não demorou muito até que a cantora compartilhasse uma foto que causou furor em suas redes sociais, mostrando seu reencontro.

Anahí compartilha uma foto com sua irmã peruana e surpreende com sua semelhança

Foi durante um de seus concertos que Anahí compartilhou uma foto que mostrava aos seus seguidores a grande semelhança que tem com sua irmã mais velha, e é que o reencontro teria acontecido durante um dos shows da turnê de reencontro. Na imagem, ambas são vistas nos bastidores da turnê "Soy Rebelde", enquanto ela deixava uma mensagem que dizia: "Eu te amo, irmã. É lindo ter você aqui comigo, Diana".

Esta publicação rapidamente se tornou viral, pois a semelhança física entre ambas provocou a surpresa de seus seguidores, que deixaram comentários como "Que incrível, vocês estão idênticas", "Elas são iguaizinhas", "Que lindas elas estão", "Eu não sabia que você tinha outra irmã, muito bonitas".

Anahí e sua meia-irmã Diana Puente Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

Quem é Diana Puente, irmã de Anahí?

A atriz de 'Chiquilladas' revelou como surgiu o vínculo que a une a Diana Puente, de origem peruana, pois seu pai, que era conhecido artisticamente como 'Enrique Manuel', desenvolveu sua carreira naquele país.

“Ele viveu por um tempo no Peru, onde sua carreira como cantor era muito bem-sucedida. Ele teve uma primeira esposa no Peru, da qual eu tenho uma irmã (não gosto da palavra meia-irmã). Tenho uma irmã linda chamada Diana, que foi Miss Peru, é uma mulher linda. Esse casamento não deu certo, eles se divorciaram e ele veio morar no México.”

A irmã de Anahí foi coroada Miss Peru em 1983, representando Loreto, embora não tenha ganhado o título de rosto mais bonito, Diana Puente ganhou um contrato com uma marca de lingerie, mostrando que todas as irmãs herdaram beleza e elegância, que cada uma exibiu à sua maneira. Atualmente, ela tem 57 anos e mora em Lima.