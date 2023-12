Cameron Diaz pede “normalizar” que os casais durmam em quartos separados

A atriz americana Cameron Diaz, de 51 anos, recentemente tem causado polêmica devido à sua posição sobre se os casais devem dormir juntos ou em quartos separados.

A atriz - que decidiu tirar um tempo de descanso de Hollywood para se formar como empresária, aproveitar a vida e sua família - tem se encarregado de normalizar que casais durmam em quartos separados. Algo que pode ser considerado bastante incomum e até desnecessário para algumas pessoas.

Cameron Diaz e a razão para não dormir com seu parceiro

Cameron Diaz apareceu no podcast da modelo Molly Sims, onde compartilhou alguns detalhes sobre uma vida saudável, embora alguns deles tenham causado controvérsia entre os usuários, pois a famosa pediu que seja normalizado que os casais durmam em quartos separados.

Embora por muitos anos, especialistas tenham afirmado que dormir junto à pessoa que amamos fortalece os laços na relação, aparentemente não funciona para todos, pois eles se veem obrigados a se afastar na hora de descansar.

“Devíamos normalizar os quartos separados. Para mim, literalmente, eu tenho a minha casa, você tem a sua. Temos a casa familiar no meio. Vou dormir no meu quarto. Você vai dormir no seu quarto. Estou bem”, disse.

As palavras dela vieram depois que uma das mulheres presentes confessou que seu marido ronca, então Diaz priorizou ter momentos saudáveis, e não descarta ter um quarto compartilhado para os encontros amorosos.

"E no meio temos o quarto onde podemos nos encontrar para manter nossos relacionamentos", acrescentou.

Apesar de seu modo de pensar, a celebridade não teve a necessidade de dormir longe do homem com quem se casou em 2015, pois o considera maravilhoso.

"Aliás, agora não me sinto assim porque meu marido é maravilhoso. Eu disse isso antes de me casar", acrescentou.

Cameron mostrou-se agradecida e completamente apaixonada pelo músico, de quem ela afirma que a ajudou a se valorizar muito mais.

"Com o nosso casamento, aprendi a realmente me entregar por completo. Você sabe o que quero dizer? Ele me ensinou a me valorizar muito mais... Simplesmente é um homem com quem posso contar sempre, a qualquer momento. Casei-me com um homem. Sei o quão difícil é encontrá-lo. Ele é muito divertido e engraçado, e é o melhor pai do mundo. Eu poderia chorar, porque ele é simplesmente o melhor", afirmou.

Sua recomendação se tornou uma opção para todas as pessoas que não conseguem dormir profundamente devido aos roncos barulhentos da pessoa com quem compartilham suas vidas, então se você está passando por essa situação, poderia considerar quartos separados.