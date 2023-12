‘Acorda, Pedrinho’: Homem que inspirou hit da banda Jovem Dionisio morre aos 65 anos, no Paraná

Inspiração do hit 'Acorda, Pedrinho', Pedro Domingos do Prado morreu aos 65 anos, no Paraná

Inspiração do hit “Acorda, Pedrinho” da banda Jovem Dionisio, Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, morreu aos 65 anos, em Curitiba, no Paraná. A notícia foi divulgada nas redes sociais do grupo, que lamentou a perda. As causas da morte ainda não foram reveladas.

“Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionísio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas. mas sempre com uma coisa em comum: carinho. Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece”, dizia a legenda da postagem (veja abaixo).

“Qualquer pessoa que pisou la dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós. hoje, o bar do Dionísio, a jovem Dionísio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca”, concluiu a banda.

A história de Pedrinho, que vivia dormindo em um boteco e quando acordava jogava sinuca, se transformou em hit e levou a banda curitibana ao topo das mais ouvidas e também viralizadas nas plataformas digitais no Brasil e no mundo em 2022. A música ganhou versões até em francês e em japonês.

A Jovem Dionísio é formada por Bernardo Pasquali (voz), Bernardo Hey (teclados), Gabriel Mendes (bateria), Gustavo Karam (baixo) e Rafael Dunajski (guitarra). Os jovens conheceram Pedrinho em um bar raiz, conhecido pelo nome do dono, Dionisio, no bairro Juvevê.

O velório de Pedrinho é realizado nesta terça-feira (26) na Capela Municipal São Francisco de Paula e o sepultamento está previsto para 16h, no Complexo Cerimonial de Pinhais.

