William parabeniza Mary Earps após polêmica vitória no BBC Sports Personality

O Príncipe William enviou uma mensagem de cinco palavras à goleira inglesa Mary Earps em meio à polêmica sobre sua vitória no BBC Sports Personality of the Year.

Mary Earps, de 30 anos, goleira do Manchester United, venceu o prêmio de Personalidade Esportiva do Ano da BBC de 2023, superando nomes como Frankie Dettori, Rory Mcllroy, Stuart Broad, Katarina Johnson-Thompson e Alfie Hewett. A vitória dela foi reconhecida por sua atuação excepcional na Copa do Mundo Feminina deste ano, onde recebeu a Luva de Ouro por sofrer apenas quatro gols durante todo o torneio e manter três jogos sem sofrer gols.

Apesar disso, críticas surgiram, incluindo a de Piers Morgan e Joey Barton. William, presidente da Football Association, expressou seu apoio a Mary, enviando uma mensagem pessoal no Twitter: "muito bem merecido, Mary. Parabéns!" seguido pela letra W para indicar que era um tweet pessoal.

Prêmios e carreira

Ao receber o prêmio, Mary destacou o papel de suas colegas na Inglaterra e no Manchester United. Ela enfatizou: "não estaria aqui sem minhas companheiras de equipe nas Lionesses e no Manchester United, pois conquistamos coisas incríveis nos últimos anos. Prêmios individuais são ótimos, mas só vêm depois do sucesso da equipe. Este é o troféu delas tanto quanto é meu."

A goleira, cuja carreira internacional parecia em uma encruzilhada em 2021, agradeceu a oportunidade dada por Sarina Wiegman ao ser recolocada na seleção da Inglaterra. Mary, que jogou todos os minutos dos sete jogos da Copa do Mundo, conquistando a Luva de Ouro, refletiu sobre a importância de aproveitar cada momento, considerando o período em que perdeu sua vaga na equipe.

A vitória de Mary a tornou a terceira mulher consecutiva a vencer o prêmio, sucedendo a campeã de tênis do US Open, Emma Raducanu, em 2021, e sua companheira de equipe Beth Mead no ano passado, como trouxe o The Mirror.