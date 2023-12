Vídeos do acidente de Michael B. Jordan estão se tornando virais

O ator Michael B. Jordan, conhecido por sua participação no filme ‘Creed’ e ‘Pantera Negra’, foi protagonista de um impressionante acidente de carro.

O incidente, que ocorreu no início de dezembro, teve Jordan dirigindo seu Ferrari em alta velocidade pelas ruas de Hollywood, resultando em danos significativos em seu veículo.

Durante o trajeto, o ator colidiu violentamente com outro carro que estava estacionado. As imagens chocantes do acidente foram registradas em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Origem do acidente

Meios de comunicação americanos indicaram que ainda não se sabe o que causou o acidente de carro.

De acordo com o TMZ, quando a polícia pediu explicações ao ator, ele não soube como justificar o ocorrido. Além disso, o americano não foi submetido a testes de álcool e drogas.

Nas redes sociais, muitos usuários especulam que foi devido a uma má condução do carro, decorrente de tentar fazer uma corrida com outro carro de luxo.

No vídeo, é possível observar como ao lado havia outro carro similar, mas de cor vermelha, que acelera rapidamente depois de permanecer alguns segundos na mesma altura.

Conflito legal

Caso se confirme a teoria que surgiu nas redes sociais, o ator estaria enfrentando um caso com consequências legais.

A partir dos vídeos virais, uma investigação foi iniciada nos Estados Unidos para determinar o que aconteceu.

Até agora, o protagonista de ‘Creed‘ não falou sobre o assunto, mas o motorista do carro vermelho concordou em falar com a imprensa e negou que o encontro tenha sido uma corrida improvisada, garantindo que ambos estavam apenas dirigindo.