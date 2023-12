Tudo o que você precisa saber sobre ’Red One’, o filme de Natal com Chris Evans, The Rock e JK Simmons

'Red One'

Foram reveladas as primeiras imagens de ‘Red One’, um filme que combina o espírito do Natal e a ação com um elenco de primeira linha que chama a atenção. Chris Evans, Dwayne ‘The Rock’ Johnson e J.K Simmons são a prova de que o filme vai dar muito o que falar.

Vamos te contar tudo o que sabemos sobre este filme natalino, que infelizmente não será lançado nesta temporada festiva; o seu lançamento está programado para o final de 2024.

Os especialistas descrevem-na como um filme de ação e aventura. É dirigido por Jake Kasdan, com um roteiro escrito por Chris Morgan, baseado em uma história original de Hiram García.

Além de ser estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans nos papéis principais, e a já mencionada participação de J.K Simmons, no filme também atuam Kiernan Shipka, Lucy Liu, Mary Elizabeth Ellis, Vanessa Bayer e Alex Wolff.

O filme se passa na véspera de Natal e segue um grupo de pessoas que são obrigadas a trabalhar juntas para deter uma ameaça global.

O grupo é formado por um excêntrico magnata de brinquedos (Johnson), um agente da CIA (Evans), uma adolescente rebelde (Shipka), uma ex-espiã russa (Liu), uma mulher policial (Ellis), um general do exército (Simmons), uma atriz de Hollywood (Bayer) e um músico de rock (Wolff). Mais épico impossível.

O filme é produzido pela Seven Bucks Productions, Amazon MGM Studios, Amazon Prime Original Films, The Detective Agency e Chris Morgan Productions. ‘Red One’ está programado para ser lançado nos cinemas nos Estados Unidos em 15 de novembro de 2024.