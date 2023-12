Thalía Thalía é destroçada nas redes por seu curioso look de Natal: dizem que ela parece “velha” e “ridícula” (Instagram (@thalía))

Thalía voltou a ser tendência nas redes sociais depois de posar com um volumoso vestido verde cheio de temática natalina e fiel à sua maneira de interagir com seus milhares de seguidores, especialmente em seu Instagram oficial.

Thalía recebeu duras críticas pelo seu look de Natal no Instagram

“Olá belezas! Já estou no Modo Natal e decidi usar este vestido de ‘arvorezinha’”, Thalía legendou as imagens capturadas ao ar livre cercada por centenas de árvores de pinheiro, celebrando o espírito natalino.

A cantora mexicana é muito ativa nas redes sociais, onde compartilha diariamente com seus milhões de fãs pedaços de sua vida profissional, pessoal e até amorosa, especialmente no Instagram, onde possui mais de 21 milhões de seguidores, que a enchem todos os dias de elogios e cumprimentos.

Recentemente, com suas fotos com estilo natalino e cheias de cores verdes, Thalía ganhou mais de 71 mil curtidas e mais de mil comentários, onde interagiu com seus seguidores quando perguntou: "Vocês se animam a decorar comigo? Sejam criativos".

As fotografias de Thalía foram alvo de críticas por serem “ridículas” e “antigas”

"Estarei compartilhando meus favoritos nos stories", adicionou e prometeu Thalía a seus milhares de seguidores, e ela tem cumprido publicando as imagens com seu vestido decorado que lhe enviam de qualquer parte do mundo.

No entanto, nem tudo é felicidade e alegria como o Natal, Thalía também tem recebido algumas críticas por parte de seus detratores, que têm se dirigido ao Instagram para fazerem saber o quão "ridícula" ela parece com seu vestido verde.

"Vestido de debutante e cara de ridícula velha", "Não sabe o que inventar", "Agora se fantasiou de árvore de Natal", "Essa mulher não sabe mais como chamar a atenção", foram algumas das reações negativas recebidas pela cantora mexicana.

No entanto, nem tudo foi negativo. Os fãs de Thalía saíram em sua defesa: “Maravilhosa como sempre e o vestido espetacular. Um vestido de princesa para uma rainha. Fabuloso”, “Linda minha Rainha, te amo hoje e sempre”.