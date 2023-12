Terra e Paixão: Anely dá pé na bunda para se casar com outro homem; entenda

Terra e Paixão: Anely casa com ricaço no final da novela da Globo (Globo/Léo Rosario)

A reta final de Terra e Paixão conta com muitas reviravoltas. Além do casal protagonista, Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete) também terão um final surpreendente. Acontece que ela vai dar o pé na bunda do italiano.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, a irmã de Lucinda (Débora Falabella) decide colocar um ponto final no romance e troca o amado por uma homem de família rica, com quem ela realmente deve casar. A notícia vai dar o que falar em Nova Primavera, já o italiano ficará desolado, e Petra (Débora Ozório) o consola.

Terra e Paixão: Luigi, personagem de Rainer Cadete, está com os dias contados (Léo Rosario/Globo)

O novo par romântico de Anali será Natercinho, personagem de Daniel Rocha em Terra e Paixão, que é filho de um rico fazendeiro das redondezas. Vale lembrar que ele já conhece o passado da personagem de Tatá Werneck, de quem é um grande admirador.

A nova paixão de Anely

Acontece que em um primeiro momento, Anely está de olho apenas no dinheiro dele e monta um plano com Luigi, que também está de olho na fortuna. Mas, o golpe vira paixão e o italiano começa a perceber que algo não está certo, tendo uma crise de ciúmes.

A tensão entre o casal chegará a um nível insustentável, a ponto de Anely expulsá-lo da casa de Lucinda após uma briga. Depois, Anely dá pé na bunda em Luigi e decide ficar com Natercinho, que está completamente apaixonado por ela.

Terra e Paixão: Daniel Rocha entra para o elenco da novela das 9 (Reprodução/Instagram)

Natercinho pede Anely em casamento no capítulo de 01 de janeiro de 2024. A cerimônia de casamento está prevista para acontecer no capítulo de 06 de janeiro do próximo ano, quando Anely sobe mesmo ao altar para se casar com o ricaço de Terra e Paixão.

Vale ressaltar que novela é escrita por Walcyr Carrasco e conta com Bárbara Reis, Cauã Reymond, Tony Ramos, Glória Pires, Agatha Moreira, Débora Falabella e outros famosos no elenco.

