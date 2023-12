Rihanna confessa que ver ASAP Rocky no papel de pai a encanta demais

A cantora Rihanna está no seu melhor momento pessoal com seu marido, o rapper ASAP Rocky, e seus dois filhos, RZA, de quase dois anos de idade, e Riot Rose, com apenas quatro meses.

Está totalmente dedicada à criação dos seus pequenos e com planos de expandir a família em breve, pois ambos famosos desejam ter uma família numerosa.

Em uma entrevista concedida ao Access Hollywood e divulgada nas redes sociais, a empresária também, natural de Barbados, declarou que não há nada que a encante mais do que ver seu parceiro com seus filhos. "Eu o amo de uma maneira diferente como pai".

Rihanna foi abordada no evento de lançamento dos Creeper Phatty com Fenty Pum e em sua declaração deu lições de como está equilibrando bem a maternidade com o trabalho.