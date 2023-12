Rainha Letizia da Espanha é acusada de ter tido um caso com o vocalista da banda mexicana Maná

A Rainha Letizia está passando por um dos momentos mais tumultuados desde que subiu ao trono ao lado do Rei Felipe VI, sendo acusada de ter sido infiel e nada mais, nada menos que com seu ex-cunhado Jaime del Burgo, que era casado com sua irmã Telma e agora afirma que tinha planos de vida com a monarca.

De acordo com o advogado que usou suas redes sociais para contar o suposto romance, Letizia se casou com o Rei para se tornar rainha e não exatamente por estar apaixonada, portanto, ele afirma que foi dias antes do casamento real que o relacionamento entre eles chegou ao fim.

A notícia se espalhou como fogo nas redes sociais e até apareceu em diferentes capas, situação que mantém a casa real da Espanha em angústia, especialmente a ex-jornalista que evitou falar sobre o assunto e apareceu em poucos eventos desde então.

O vocalista do Maná é acusado de ser amante de Letizia

Embora muitos confiem na inocência de Letizia Ortiz, nas redes sociais continuam surgindo detalhes sobre o que teria sido o relacionamento com Jaime. Segundo a imprensa espanhola, a monarca está preocupada com a situação e parece cada vez mais magra.

E é que aparentemente, Del Burgo está empenhado em continuar sendo assunto enquanto ameaça nas redes sociais contar sua verdade, enquanto a imprensa investiga o passado em busca de mais detalhes sobre o caso amoroso.

"A verdade sairá, provada, documentada. Cabe a mim contá-la e aquele que se sentir injuriado deve recorrer aos tribunais, pois é para isso que eles existem. Os espanhóis têm o direito de saber quem nos representa por herança ou eleição, o que há por trás dos holofotes, da encenação e da atuação", escreveu em uma de suas últimas publicações no Instagram.

A situação chegou a tal ponto que surgiram novos nomes de homens famosos com os quais a rainha também teria enganado seu marido, segundo o jornalista Jaime Peñafiel em seu livro ‘Letizia e Eu: Quais Segredos Esconde a Rainha Letizia?’.

Um deles foi o romance secreto que teve com uma celebridade da música latino-americana, nada mais, nada menos que Fher Olvera, o vocalista do Maná, que teria ocorrido de 2002 a 2004.

O jornalista fala de uma história que surgiu quando ela era jornalista, a qual a levou a dividir algumas bebidas em encontros com a banda que acabou resultando em aproximação com o vocalista e mais tarde em romance.

A situação ganha mais força após uma entrevista com a Telemundo, quando perguntaram ao vocalista do Maná sobre seu romance com a agora rainha da Espanha e ele respondeu: “Um cavalheiro não tem memória e deixamos por aí”.