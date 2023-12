Novos filmes que valem a pena assistir em streaming neste Natal em família

Com a chegada do mês de dezembro, até mesmo antes, é normal que sejam lançados vários filmes de Natal, e com a chegada dos serviços de streaming, a quantidade aumenta consideravelmente.

É por isso que reunimos várias filmes de Natal que foram lançadas em diferentes plataformas e certamente serão do agrado de toda a família.

O Natal do pequeno Batman

No Amazon Prime Video, você poderá desfrutar desta versão natalina estrelada pela família mais sombria da DC, Batman e seu filho Damian. No entanto, a história se baseia em um universo alternativo, onde Bruce Wayne conseguiu libertar Gotham City dos criminosos, tornando-a mais segura para seu filho.

A animação e a história lembram aqueles bons especiais de Natal dos desenhos animados do Cartoon Network no início dos anos 2000. A trama se concentra em um pequeno Damian que quer ser um super-herói como seu pai e tem a oportunidade de salvar o Natal de um terrível vilão.

Um chamado natalino

Você pode assistir a este filme no Disney+, onde um pai voltará a acreditar na magia do Natal, quando ele precisar ajudar um homem que diz ser o Papai Noel de um grupo de pessoas suspeitas que o estão perseguindo, então, junto com sua filha, eles embarcam em uma emocionante aventura na véspera de Natal.

A batalha de Natal

A Amazon Prime Video investiu muito em filmes de Natal este ano e, com a ajuda do grande Eddie Murphy, nos apresenta uma história louca baseada na música ‘Os 12 Dias de Natal’.

Um homem que acabou de ser demitido, se esforça para ganhar um concurso com a casa melhor decorada que é realizado tradicionalmente em seu bairro, para ganhar o dinheiro do prêmio.

Em sua busca por boas decorações, ele se depara com a loja de uma travessa duende que gosta de dar lições às pessoas que desconhecem o verdadeiro significado do Natal.

12 vésperas de Natal

Na HBO Max, você poderá assistir a este filme que conta a história de um homem ganancioso que nunca prestou atenção em sua família e apenas se concentra em fazer sua empresa crescer.

Na véspera de Natal, ele sofre um acidente onde perde a vida, mas o Papai Noel lhe dará a oportunidade de reviver 12 vezes esse dia para que ele consiga corrigir os erros de sua vida.