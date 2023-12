Movimento estratégico? O rei Felipe VI e Letizia reaparecem sorridentes em meio a rumores de infidelidade

Parece que os rumores de infidelidade, cada vez mais fortes na Espanha, não conseguem derrubar a determinação de Letizia Ortiz. A rainha consorte da Espanha aparece ao lado de seu marido, supostamente enganado, Felipe VI, para ir à festa de aniversário de 60 anos da infanta Elena, irmã do rei.

Letizia Ortiz mostrou-se sorridente e com semblante ao lado de seu esposo, enquanto chegavam a um restaurante na exclusiva área de Chamartín, em Madrid. A rainha consorte mostrou os dentes em sinal de alegria e até mesmo quebrou um pouco o protocolo, ao cumprimentar os fotógrafos que cobriam o evento.

Na mesma festa de aniversário estiveram presentes o rei emérito Juan Carlos I, Irene, María Zurita e Alexia da Grécia, relata a revista Quien.

Los reyes Felipe y Letizia sorprenden en el 60 cumpleaños de la infanta Elena, ¡aquí la prueba de que su relación no es tan mala como dicen! pic.twitter.com/LtON1uj7oS — NovaMás (@NovaMas) December 21, 2023

Será um movimento estratégico? Perguntam-se na Espanha. O questionamento se baseia no fato de que Letizia e a infanta Elena supostamente têm uma relação ruim. Tanto que a rainha consorte foi convidada e ainda não confirmou sua presença, algo que é comum nesse tipo de evento social.

O que leva a pensar que ele não tinha planejado ir à festa de aniversário, mas devido aos delicados rumores que afetam a nobreza ibérica, ele decidiu aparecer no último minuto para dar uma imagem de tranquilidade, é o que os especialistas analisam.

A suposta infidelidade de Letizia ao rei Felipe

O escândalo explodiu há alguns dias. O ex-marido da irmã de Letizia afirma que teve um relacionamento amoroso com a rainha quando ela já fazia parte da família real.

Isso poderia ser verdade, ou talvez seja uma artimanha do sujeito chamado Jaime del Burgo para ganhar reconhecimento no mundo inteiro. A verdade é que o homem postou através de sua conta do X (antes Twitter) uma imagem que supostamente Letizia enviou exclusivamente para ele, com o seguinte texto:

“Amor. Estou usando a sua pashmina. É como sentir você ao meu lado. Ela me cuida. Me protege. Conto as horas para nos vermos novamente. Amo você. Sair daqui. Sua”.

“A verdade sairá, provada, documentada. A mim cabe contá-la e àquele que se sentir injuriado que recorra aos tribunais, pois é para isso que eles existem. Os espanhóis têm o direito de saber quem nos representa por herança ou eleição, o que está por trás dos holofotes, da encenação e da atuação”, escreveu recentemente Jaime del Burgo em um post.