Jennifer Lopez impressiona com seu melhor look de Natal, mas este detalhe em seu rosto roubou todos os olhares

Jennifer Lopez é uma das celebridades que sempre se destaca com seus looks no Natal. Mas não apenas com sua roupa, mas também com tudo relacionado a essa festividade, já que há alguns dias ela exibiu em suas redes sociais sua enorme árvore de Natal.

E desta vez, JLo mais uma vez não decepcionou, pois exibiu um visual impressionante perfeito para esta época.

O incrível look de Natal de Jennifer Lopez e o detalhe que chamou a atenção

A "Diva do Bronx" precisou apenas de uma postagem no Instagram mostrando seu visual para demonstrar todo o glamour necessário para as festividades.

Nesse sentido, JLo posou com um vestido vermelho liso e justo, com gola alta, com o qual esbanjou elegância e estilo.

Mas além do seu visual, a artista se destacou com uma maquiagem que não é habitual nela e que chamou toda a atenção. Nesse sentido, ela apareceu com um delineado mais escuro que o batom e com uma camada de gloss ultra brilhante.