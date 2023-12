Jason Momoa promove a estreia de seu filme ‘Aquaman 2′ com um convite inusitado ao jogador Cecilio Waterman: “Poderíamos trazê-lo ao reino”

Patrick Wilson e Jason Momoa citam Cecilio Waterman na promoção de seu filme 'Aquaman e o Reino Perdido' Fonte: Capturas de tela do vídeo promocional do filme 'Aquaman e o Reino Perdido', promovido em 20 de dezembro no TNT Sports

Um convite insólito para o fictício reino de Atlantis foi feito nesta quarta-feira, 20 de dezembro, pelos atores Jason Momoa e Patrick Wilson, protagonista e co-protagonista do filme “Aquaman 2″, ao atacante panamenho Cecilio Waterman, antes da estreia da mega produção da Warner Bros nos cinemas.

O filme, intitulado “Aquaman e o Reino Perdido”, chegou aos cinemas nacionais hoje, e como forma de promovê-lo, tanto Momoa quanto Patrick participaram de um vídeo promocional hilário que foi transmitido pela TNT Sports, onde eles lembraram com especial interesse do atacante.

O convite de Jason Momoa para Waterman

"Olá fãs da TNT Sports, ouvi dizer que no campeonato chileno há um jogador da família Atlantis", começou seu anúncio a megaestrela do cinema mundial, que não hesitou em apontar o atacante centro-americano como um dos filhos da fictícia cidade aquática devido ao fato de seu sobrenome se traduzir para o espanhol como "Homem da água".

Isso, depois que o ator Jason Patrick comentou que seu “personagem de Orm, era um rei e conhece tudo sobre Atlântida. Então, quem poderia ser?”

"Waterman, Cecilio Waterman. Sim, ele é muito próximo de nós e poderíamos trazê-lo para o reino", afirmou o ator de outras grandes produções, como "Game of Thrones" e "Velozes e Furiosos".

A escolha dele, aliás, foi compartilhada por Wilson, que, no vídeo viralizado pela TNT Sports, assegurou que “esse rapaz, sim, está muito bem” para ser ungido como o novo soberano do reino marinho de Aquaman.

O hilariante vídeo conclui com um elaborado clipe dos melhores lances do artilheiro panamenho no Cobresal, e o convite de ambos os protagonistas para assistir à estreia do filme no Chile nesta quarta-feira.