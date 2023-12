Filho de Harry e o presente de Natal que traz más lembranças para seu pai

Príncipe Harry, Duque de Sussex e Meghan, Duquesa de Sussex Príncipe Harry, Duque de Sussex e Meghan, Duquesa de Sussex (Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Ga)

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle continuam sendo personalidades muito comentadas, mesmo depois de renunciarem aos seus títulos como membros da realeza, devido às diferenças e conflitos que tiveram com membros da monarquia, especialmente com o príncipe William e Kate Middleton.

Embora os Duques de Sussex tenham tentado abandonar a vida pública, de vez em quando eles aparecem, e agora Meghan apareceu em uma sessão de perguntas e respostas após a exibição especial do curta-metragem da Netflix ‘The After’. Ela falou sobre os interesses de seu filho Archie, além do presente que pediu para o Natal.

O pequeno de 4 anos manifestou seu interesse pela fotografia desde tenra idade e o fotógrafo Misan Harriman tem sido uma influência notável em seu filho.

Esse é o presente que Archie pediu e não vão dar

Meghan Markle contou algumas particularidades de seu filho mais velho sobre as lições do renomado fotógrafo, que o transformou em um verdadeiro amante dessa arte, a ponto de ele ter pedido uma câmera Leica, semelhante à de Misa, a qual ela negou categoricamente.

“Você nem receberá uma Leica nem mesmo no Natal!! Misan estava mostrando a ele como tirar fotos da última vez que esteve conosco. Comprei uma câmera para Archie e ele me disse: ‘mas não é uma Leica como a do Misan’, contou”.

O amor pela fotografia parece ter sido herdado de sua bisavó, a rainha Elizabeth II, que costumava ter sempre uma câmera consigo para capturar belas paisagens e seus melhores momentos. A falecida monarca até possuía uma Leica, que usava especialmente em eventos equestres.

Archie não poderá ter sua tão desejada câmera profissional por enquanto, pois elas são bastante caras para a sua idade.

Como se isso não bastasse, as câmeras não estão à altura do seu pai, que viveu toda a sua vida com câmeras dos paparazzi que têm perseguido a sua vida privada por ser um membro real.

Para Harry, uma câmera significa o oposto do que significa para seu filho, a quem ele decidiu manter afastado da imprensa, pois o som dos cliques lembra quando sua mãe, a falecida princesa Diana, foi perseguida por fotógrafos nos últimos anos de sua vida.

“O clique das câmeras e o flash me fazem ferver o sangue. Isso me deixa irritado. Me lembra o que aconteceu com minha mãe, o que eu experimentei quando era criança”, disse.