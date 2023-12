Estreia o trailer de ‘O Astronauta’, filme de Adam Sandler que já está gerando rumores de Oscar

Adam Sandler, conhecido por suas hilárias interpretações em comédias, embarcará em um novo desafio com ‘O Astronauta’, uma produção dirigida pelo sueco Johan Renck, reconhecido por seu trabalho na aclamada série da HBO Max, Chernobyl.

Este filme, baseado no romance ‘O Astronauta da Boêmia’ do escritor checo Jaroslav Kalfary, promete ser uma experiência cinematográfica única e diferente do que os fãs de Sandler estão acostumados. O que, para os verdadeiros fãs do ator, pode ser um grande sinal, pois suas interpretações tendem a ser melhores quando ele sai de sua zona de conforto.

Adam Sandler deixa tudo no primeiro trailer de ‘O Astronauta’

Em ‘O Astronauta’, Sandler interpretará Jakub Procházka, um astronauta imerso em seis meses de solidão durante uma missão espacial para explorar o sistema solar. A história se concentra nas reflexões de Procházka sobre seu relacionamento com Lenka, sua parceira. O filme, que será lançado na Netflix em 1º de março de 2024, apresenta Adam Sandler em um papel dramático, afastando-se de sua imagem cômica tradicional.

À beira do desespero, o protagonista encontra uma estranha criatura chamada Hanus, com quem compartilha seus pensamentos mais sombrios no confinamento de sua nave. Essa mudança de registro gerou grande expectativa entre os fãs do ator, especialmente após sua destacada atuação em “Joias Brutas”, lançado em 2019 e também disponível na Netflix.

O elenco de ‘O Astronauta’ conta com nomes destacados como Carey Mulligan, que interpreta Lenka; Isabella Rossellini no papel da chefe de Jakub; Kunal Nayyar, conhecido por seu papel em ‘The Big Bang Theory’, como o técnico Peter; e Petr Papánek, que representa o astronauta em sua versão jovem.

O nome de Adam Sandler já está sendo mencionado para o Oscar

O filme tem gerado rumores de possíveis indicações ao Oscar, e a data de lançamento próxima tem aumentado ainda mais a antecipação dos fãs. O diretor Johan Renck expressou seu desejo de oferecer uma interpretação completamente nova de Adam Sandler.

Por sua vez, o escritor Jaroslav Kalfary, cujo romance inspirou o filme, elogiou a obra cinematográfica, afirmando que aqueles que apreciam o incomum e a arte diferente encontrarão uma profunda satisfação ao assisti-la. Com ‘O Astronauta’, Adam Sandler se aventura em um terreno dramático, demonstrando sua versatilidade como ator.