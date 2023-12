Estes são os negócios milionários de Kendall Jenner, ex-namorada de Bad Bunny

Kendall Jenner é uma das figuras mais reconhecidas das redes sociais e, além de sua carreira como modelo, também possui alguns negócios, que vamos compartilhar aqui.

Cabe ressaltar que recentemente foi revelado que ela terminou seu relacionamento com Bad Bunny.

Os negócios de Kendall Jenner

Ao longo dos anos, a famosa consolidou sua posição como uma das modelos mais proeminentes da indústria da moda. Ela trabalhou com marcas reconhecidas e desfilou nas passarelas de eventos importantes.

Também Jenner participou de várias colaborações com marcas de moda e beleza. Isso inclui parcerias com designers, lançamentos de linhas de roupas e colaborações com marcas de maquiagem e cuidados com a pele. Ela até tem uma coleção de sapatos, que foi lançada em parceria com a Adidas.

Kendall Jenner tem sido embaixadora de marcas de renome, contribuindo para a promoção de produtos e campanhas publicitárias.

A empresária também tem se aventurado no mundo da moda, com seus próprios projetos, incluindo linhas de roupas e acessórios.

O rompimento de Kendall Jenner e Bad Bunny

De acordo com informações publicadas pela People, uma fonte próxima ao casal revelou que eles terminaram o namoro algumas semanas atrás, que havia começado em fevereiro deste ano.

A confirmação ocorreu quando foram vistos muito próximos e aparentemente se beijando nos lábios.

Eles se divertiram em uma festa privada organizada pela cantora Beyoncé, para todos os seus amigos mais próximos.

É importante destacar que a última vez que foram vistos juntos foi na festa pós-show do Saturday Night Live em outubro.

Até o momento, nenhum dos dois famosos confirmou o fim do relacionamento, então só nos resta esperar.