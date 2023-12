Conheça o último recorde que Karol G quebrou em sua carreira musical

‘A Bichota’ viveu um dos anos mais importantes de sua carreira. Ela atingiu o ápice em todos os aspectos de sua vida e promete chegar ao extremo no próximo ano. A colombiana apostou em seu projeto discográfico: ‘Mañana Será Bonito’ e tem sido um dos mais destacados em termos de propostas musicais, a ponto de ganhar o prêmio de ‘Álbum do ano’ no Grammy Latino.

Bateu Recorde

Por enquanto, em 2023, continua recebendo boas notícias e é que se tornou a primeira mulher a esgotar os ingressos no Estádio Santiago Bernabéu em Madri, Espanha, com três shows consecutivos em julho de 2024.

A colombiana cantará no estádio nos dias 20, 21 e 22 de julho e levará como repertório todas as músicas de sua recente turnê europeia. Espanha não é o único país que participa da turnê, ela também estará na Alemanha, Holanda, França, Reino Unido e Itália. Karol G não para de agradecer seus fãs pelo tanto de carinho e receptividade.

A intérprete de 'Provenza' está se preparando ao máximo para sua turnê pela Europa, já que desde 2019 ela não está perto de seu público nessa região do mundo que lhe deu tanto apoio ao longo de sua carreira.

À cantora esperam mais compromissos com seus fãs e ela não poderia encerrar o ano de melhor maneira, dedicando uma última música que ela lançou através de suas plataformas digitais, onde ela assegura que está vivendo a vida que queria.

“Espero que aguardem até a mensagem final que é para vocês ❤️‍🩹 Última música do ano... O ano de 2023 me ensinou mais do que qualquer outro ano, tudo o que vivi, presenciei e experimentei ao longo dos anos, fez com que hoje eu possa dizer QUE VIDA INCRÍVEL! Com altos e baixos 🏹🤍 OBRIGADO! Link na Bio”, acrescentou.