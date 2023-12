Anitta zomba de Peso Pluma após sua apresentação juntos

Nos últimos dias, a renomada cantora brasileira, Anitta, chamou muita atenção ao participar de um evento do TikTok, onde fez uma apresentação com seus mais recentes sucessos. No entanto, todos os olhares se voltaram para ela quando interpretou sua nova música ‘Bellakeo’ ao lado do artista mexicano Peso Pluma.

Mantendo seu estilo caracteristicamente extrovertido e audaz, Anitta cantou e dançou a música com movimentos de twerk. No entanto, o que se destacou foi a reação e o comportamento do cantor de corridos tumbados, que ficou nervoso e evitou o contato físico e visual com a brasileira.

A situação gerou uma notável repercussão nas plataformas de redes sociais, onde os seguidores do cantor mexicano afirmaram que o comportamento de Peso Pluma se devia ao respeito por Nicki Nicole, com quem ele mantém um relacionamento, o que levou a possíveis mal-entendidos.

O vídeo em que Anitta faz referência ao Peso Pluma de forma zombeteira

Como mencionado anteriormente, a performance ao vivo foi bastante desconfortável para o cantor mexicano. Devido a isso, Anitta não perdeu a oportunidade de fazer piadas sobre o momento, especialmente porque a brasileira também recebeu muitos comentários a chamando de "desrespeitosa".

No último sábado, dia 16 de dezembro, Anitta compartilhou alguns vídeos no TikTok nos quais ela estava com um homem enquanto a música 'Bellakeo' tocava. Nos vídeos, a cantora brasileira reproduzia os movimentos que fez durante a apresentação ao vivo, enquanto o homem ao seu lado permanecia imóvel sem fazer nenhum movimento.

Após a publicação desses clipes, os seguidores tanto de Anitta como de Peso Pluma encararam a situação com muito bom humor e expressaram sua gratidão à cantora brasileira por sua atitude divertida.

"Anitta é única, ela aproveita seus próprios memes, é engraçada e divertida. Eu a amo!"

"O bom é que a Annita não leva as coisas para o lado pessoal."

“Ela rindo do PP HAHAHA. Eu te amo.”