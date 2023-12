William e Kate recusam Natal com Harry e Meghan devido a 'hostilidade' entre os irmãos

Em um possível cenário real de 'Frozen', parece que não haverá confraternização entre os Príncipes William e Harry e suas respectivas esposas, Kate Middleton e Meghan Markle, neste Natal. Uma fonte anônima revelou à 'Vanity Fair' que "não há chance" de os Duques de Sussex se juntarem à família real em Sandringham durante as festas, citando uma suposta "hostilidade" de William e Kate em relação a eles.

O casal real, que supostamente se recusa a estar no mesmo ambiente que Harry e Meghan, tornou-se o epicentro de uma possível tensão familiar. O Rei Charles III, embora desejasse celebrar com seu filho, netos Archie e Lilibet, está apreensivo em convidar o casal Sussex, temendo vazamentos de conversas sensíveis.

Tensões agravadas por revelações

Recentes tensões familiares foram exacerbadas com o lançamento do livro 'Endgame', de Omid Scobie, em novembro, que menciona alegações de comentários racistas sobre a cor da pele de Archie. Rumores de uma reconciliação surgiram após uma ligação de Harry e Meghan para Charles em seu aniversário, mas a fonte sugere que a relação ainda é delicada.

Com as festividades se aproximando, Charles parece querer destacar sua boa relação com William e Kate. Especialistas reiteram que, apesar das especulações, a ausência de Harry e Meghan não deve ofuscar a celebração de Natal, indicando um possível esforço da família real para mostrar unidade, como trouxe o New York Post.