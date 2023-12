U2 surpreende fãs em Vegas com 'Christmas (Baby Please Come Home)' após 36 anos

Antes de encerrar sua turnê em Las Vegas neste ano, o U2 presenteou os fãs com um toque festivo. Durante o show U2:UV Achtung Baby na Sphere, em Las Vegas, na sexta-feira, a banda surpreendeu ao tocar sua versão do clássico natalino de Darlene Love 'Christmas (Baby Please Come Home)'. Uma performance que marcou a primeira apresentação ao vivo da música em 36 anos.

Iniciando a performance com o Edge dedilhando no violão, assim que Bono entoou os icônicos versos iniciais, o público explodiu em aplausos. A banda trouxe uma versão mais tranquila, mas fiel à gravação de 1987, destacando a qualidade melancólica da letra. Com o palco iluminado em tons de vermelho, a atmosfera tornou-se um doce serenata de Natal, especialmente quando sinos e percussão se juntaram à melodia, e Bono repetidamente clamou: "Baby, please come home."

A versão do U2 para a música de Darlene Love foi inicialmente lançada em 1987 para o álbum de caridade 'A Very Special Christmas'. Posteriormente, a faixa foi incluída no álbum 'Unreleased & Rare' de 2004, parte do box set 'The Complete U2'. O último registro da música no setlist da banda foi no encerramento da Joshua Tree Tour, em 1987.

Turnê em Vegas continua

A apresentação ocorreu durante a turnê U2:UV Achtung Baby, originalmente programada para 2023, mas estendida para 2024. Os músicos, conhecidos por hits como 'With or Without You', retornarão em janeiro e fevereiro para mais 11 shows, encerrando oficialmente em 18 de fevereiro.

Recentemente, Darlene Love revelou que a versão do U2 é a sua preferida. Em um podcast, ela destacou a conexão especial com a banda e como a abordagem única da música a tornou excepcionalmente grandiosa como trazido pela People.

Este gesto musical natalino encerrou com brilho a série de apresentações do U2 em Las Vegas, proporcionando aos fãs uma celebração musical única e emocionante.