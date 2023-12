Travis Kelce teria presenteado Taylor Swift com um luxuoso anel no aniversário

Taylor Swift celebrou seu 34º aniversário no dia 13 de dezembro na companhia de seus amigos mais próximos. No entanto, imediatamente seus fãs apontaram a ausência de Travis Kelce, que teria faltado devido a compromissos de trabalho.

A cantora americana teve um dos melhores anos de sua carreira, especialmente devido ao sucesso de The Eras Tour e ao relançamento de seus discos, mas também em sua vida pessoal, pois oficializou seu romance com o jogador do time Kansas City Chiefs.

Travis Kelce teria presenteado um anel a Taylor Swift

Apesar do atleta ter faltado à celebração da intérprete de ‘Blank Space’, depois que começaram a circular fotografias do evento, destacou-se o anel de opala que Taylor usava, que teria sido um presente especial de seu parceiro.