Thalía surpreende com novo corte de cabelo e vestido extravagante estilo árvore de Natal

Thalía sabe como chamar a atenção com seu estilo irreverente e, dias antes do Natal e Ano Novo, decidiu mudar de visual, cortando seu cabelo. A cantora exibiu seu novo estilo nas redes sociais e tem gerado comentários entre seus seguidores.

A cantora, atriz, empresária, compositora e dançarina é uma das mulheres mais queridas no México devido ao carisma e talento que irradiou ao longo dos mais de 30 anos de carreira artística que possui, por isso seu nome é conhecido em qualquer lugar.

Aos 52 anos, Thalía é elogiada por sua beleza e figura escultural, mas também tem sido alvo de críticas, pois muitos consideram que seus looks "não combinam" com sua idade, mas ela tem ignorado os haters.

O novo visual de Thalía e seu vestido com estilo de árvore de Natal

Através de sua conta no Instagram, Thalía apareceu vestida com um pomposo e elegante vestido verde, o qual decidiu que seus seguidores serão responsáveis por dar ideias para decorá-lo, já que ele tem um estilo de "árvore de Natal".

“Olá belezurras! Já estou no clima de Natal 💯😜💚 E decidi usar este vestido de “árvore” 🤭 Quem quer me ajudar a decorá-lo??? Sejam criativosssss! Vou compartilhar meus favoritos nos stories”, escreveu.

Para completar, a cantora surpreendeu ao aparecer com um novo corte de cabelo, deixando para trás seus longos fios para exibi-los até os ombros, com um efeito cascata que lhe proporciona mais leveza e volume; um corte perfeito para começar o Ano Novo.

No entanto, a artista não escapou das críticas devido ao vestido que decidiu usar, pois muitos o consideram "ridículo" e com aparência "infantil", por isso os comentários têm sido bastante cruéis.

“Vestido de debutante e cara de velha ridícula”, “Parece uma fantasia”, “Agora ela se fantasiou de arvorezinha”, “Essa mulher não sabe mais como chamar a atenção”, comentaram.

Apesar disso, seus verdadeiros fãs saíram em sua defesa elogiando o quão bonita ela fica com seu novo corte e o quanto divertida ela pode ser com suas mudanças de visual.

Thalía se tornou uma das celebridades com mais haters nos últimos tempos, pois há algumas semanas atrás ela foi acusada de copiar o estilo de Shakira com sua música ‘Choro’ e até mesmo a compararam com sua irmã Laura Zapata depois que ela imitou o estilo dos anos 80 de Madonna para ir a um de seus shows.