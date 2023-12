Ricky Martin tem planos na TV para 2024. Será ator?

A Apple TV revelou as primeiras imagens de sua nova série intitulada ‘Palm Royale’, cuja estreia está prevista para o mês de março. Esta comédia dramática se passa no ano de 1969.

A história se concentra na vida de Maxine Simmons (Kristen Wiig) no final dos anos 1960, uma mulher ambiciosa que se esforça para se juntar ao exclusivo círculo de Palm Beach, Flórida, embora saiba que não é o seu círculo social. Para Ricky Martin, é um desafio, pois há uma longa jornada de ser cantor para ator, mas o porto-riquenho aspira apenas a abrir mais portas e continuar preenchendo sua vida de satisfações.

Quem estará na série?

A série conta com um elenco de alto calibre liderado por Kristen Wiig (Amigas em Guerra), Laura Dern (Big Little Lies) e o cantor porto-riquenho Ricky Martin (American Crime Story: Versace), juntamente com Allison Janney (Eu, Tonya), Josh Lucas (Yellowstone), Leslie Bibb (Nobodies), Amber Chardae Robinson (Loot), Mindy Cohn (The Facts of Life), Julia Duffy (Newhart) e Kaia Gerber (Bottoms), entre outros.

Assim Ricky Martin parece para ‘Palm Royale’

O cantor, agora ator também, se mostrou no Instagram com a roupa de seu personagem, do qual ainda não há muitos detalhes, e comentou: “Vamos fazer isso! Tão animado em fazer parte deste incrível show #PalmRoyale 20 de março na @appletv. Você não pode perder isso”.

Os fãs do cantor escreveram para ele:

“Não consigo esperar ❤️Nunca me canso de ver “Robert” num bom terno.”

"Você é inspiração para o mundo com sua singularidade e bela alma ❤️ perfeita."

"Mal posso esperar para ver vocês em fevereiro no @hondacenter! Sou fã desde os tempos do Menudo! Sim, sou tão velho assim."

“Ok ok, vou me casar contigo. Já está vestido”, são algumas das mensagens dos internautas.