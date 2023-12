Relembre os famosos que faleceram em 2023

O Natal é um data que celebra a vida, tanto que para os cristãos a data representa o nascimento de Jesus. E mesmo para quem não é religioso este é um dia para relembrar as coisas boas e ser grato pelo que a vida proporciona. Contudo, é nesta data que muitos acabam relembrando aqueles que já se foram e que não estão mais neste plano para a Ceia de Natal.

LEIA TAMBÉM: Noite de Natal pode ser chuvosa na maior parte do país

Além dos parentes, é comum se lembrar das celebridades que partiram em 2023. Você se lembra deles? Se a resposta for não, veja a lista a seguir.

Glória Maria

No início do ano tivemos uma grande perda na televisão brasileira, especificamente para ao jornalismo. A repórter morreu aos 73 anos em 2 de fevereiro. Glória Maria foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tempo depois passou por uma cirurgia no cérebro.

Tina Turner

Dona do hit The Best e What’s Love Got To Do With It, a cantora faleceu aos 83 anos na Suíça, em 24 de maio.

Matthew Perry

Mais conhecido como Chandler, de Friends, o ator não era visto em papéis renomados desde o fim da década de 2000 devido a problemas com drogas. Matthew morreu em 28 de outubro em morte considerada acidental.

Rita Lee

De personalidade forte e de músicas que marcaram gerações, Rita Lee morreu em 5 de novembro aos 94 anos.

Além das músicas, é uma velha conhecida dos programas de TV, sendo considerada uma das pioneiras deste tipo de mídia.

Gil Brother

Também pioneiro, só que dos memes da internet, Gil Brother, também conhecido como ‘Away’, era natural de Petrópolis (RJ). O humorista ficou conhecido nos anos 2000 participando do programa Hermes e Renato da MTV. A morte foi divulgada aos 66 anos, após Gil enfrentar problemas de saúde.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Kate Middleton e o príncipe William foram os primeiros a quebrar o protocolo ao demonstrarem seu carinho em público

⋅ ‘Rebel Moon’: isto é tudo o que você precisa saber sobre o novo filme da Netflix

⋅ Malhação: saiba onde assistir a temporada de 1998; Mocotó está de volta!