‘Rebel Moon’: isto é tudo o que você precisa saber sobre o novo filme da Netflix

Sofia Boutella é a protagonista de 'Rebel Moon (Parte 1): a menina do fogo' | (Clay Enos/Netflix © 2023)

A Netflix se despedirá do ano com o lançamento de títulos que têm tudo para ser os próximos fenômenos do streaming; entre eles, uma obra de ficção científica que já está dando o que falar.

Trata-se de Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo, uma ópera espacial sobre uma comunidade agrícola em uma lua remota em sua luta obstinada para defender sua terra de forças implacáveis.

Encabeçada por Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Charlie Hunnam e Ed Skrein, a ambiciosa saga épica é escrita e dirigida pelo famoso diretor americano Zack Snyder.

Você quer saber mais sobre um dos filmes mais esperados deste 2023? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre ele, desde a sinopse e o elenco até a data de lançamento.

Sobre o que é o filme ‘Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo’?

Rebel Moon gira em torno de Kora, uma soldada solitária que acidentalmente encontrou a comunidade e conexão que tanto ansiava em Veldt, uma lua remota onde se dedicam à agricultura.

Embora esteja muito longe de sua vida quando lutava pelo Império, um brutal império real interestelar que controla a galáxia, ela vive tranquilamente como estrangeira nesta pacífica colônia rural.

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

No entanto, seu violento passado aflora quando o sádico almirante Atticus Noble chega a Veldt no cruzador de batalha Dreadnought por ordem do déspota Balisarius, o regente do governo tirânico.

O Imperium descobriu que os agricultores, sem saber, têm estado vendendo suas colheitas para os Bloodaxe, líderes de um feroz grupo de insurgentes que são perseguidos pelo Mundo Mãe.

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

As exigências de Noble sobre Veldt significam a sua morte. Diante disso, com o apoio do fazendeiro Gunnar, Kora sai para recrutar corajosos dispostos a dar a sua vida para proteger a lua agrícola.

Enquanto percorrem diferentes mundos, eles conseguem formar um pequeno grupo de guerreiros unidos pela necessidade de redenção e vingança. Ao mesmo tempo, o velho androide Jimmy acorda em Veldt.

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

Os inesperados revolucionários terão que aprender a confiar em si mesmos e lutar juntos para impedir que as forças militares do Mundo Mãe acabem com tudo o que conhecem e amam.

“Todos são desajustados”, explicou Snyder sobre os protagonistas desta história que ele vem desenvolvendo há anos. “Todos estão se recuperando e encontrando um lugar ao qual pertencer”.

"É um filme sobre como encontrar uma família", acrescentou. "Isso é realmente o coração do filme em muitos sentidos: Kora encontra um lugar para chamar de lar, algo que ela quer proteger".

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

Quem faz parte do elenco de Rebel Moon (Parte 1)?

Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo tem um elenco de luxo composto por famosas estrelas de Hollywood. A atriz Sofia Boutella estrela a história como a destemida soldado Kora.

Enquanto isso, o ator Michiel Huisman ficará responsável por interpretar seu fiel companheiro Gunnar, um gentil fazendeiro alheio às guerras. O restante do elenco principal é composto por:

Djimon Hounsou como Titus , um lendário ex-general do Imperium

como , um lendário ex-general do Imperium Ed Skrein como Atticus Noble , o cruel almirante do Império

como , o cruel almirante do Império Charlie Hunnam como Kai , um piloto e soldado de aluguel

como , um piloto e soldado de aluguel Staz Nair como Tarak , um ex-nobre e prisioneiro de sangue azul

como , um ex-nobre e prisioneiro de sangue azul Doona Bae como Nemesis , uma ciborgue especialista em espadas

como , uma ciborgue especialista em espadas E. Duffy como Milius , uma refugiada e lutadora da resistência

como , uma refugiada e lutadora da resistência Ray Fisher e Cleopatra Coleman como Darrian e Devra Bloodaxe, os irmãos insurgentes

como Darrian e Devra Bloodaxe, os irmãos insurgentes Anthony Hopkins como a voz do cavalheiro robô Jimmy

como a voz do cavalheiro robô Fra Fee como Balisarius, o regente tirânico do Imperium

Ingvar Sigurðsson (Hagen), Cary Elwes (O rei), Sky Yang (Aris), Corey Stoll (Sindri), Stuart Martin (Den), Alfonso Herrera (Cássio), Rhian Rees (A rainha), Jena Malone (Armada) e Charlotte Maggi (Sam) completam o elenco.

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

Em que se baseia a saga Rebel Moon?

Ao contrário dos projetos anteriores de Zack Snyder, Rebel Moon não é baseado em nenhuma obra pré-existente, mas sim uma criação sua: desde a cenografia, os planetas e personagens até a linguagem.

"As encarnações do roteiro provavelmente existem há cerca de 20 anos, mas a ideia remonta ainda mais", disse à Netflix. "Quando estava na universidade, estava em uma aula em que tínhamos que pegar uma história e situá-la em outro ambiente como conceito de apresentação".

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

"E eu pensei: 'E se Os Doze Condenados... no espaço?'. Lembro-me de ter dito isso ao meu professor e ele me respondeu: 'Sim, claro, mas como você aterrissa algo assim?'. É fácil falar, mas requer uma grande quantidade de construção de mundo, basicamente", lembrou.

"A parte da imaginação não era tão difícil, mas a noção era tão ambiciosa, era um conceito escandaloso para um estudante. No entanto, eu senti isso. Era uma daquelas coisas que eu sabia que poderia fazer e sempre senti que era possível", disse.

Cenas do filme 'Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo' | (Netflix © 2023)

Snyder coescreveu o roteiro com Kurt Johnstad e Shay Hatten. O cineasta também atua como diretor de fotografia do longa-metragem, que também coproduziu.

Quando estará disponível Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo na Netflix?

Rebel Moon (Parte 1): A menina do fogo teve seu lançamento antecipado especial na Netflix na última quinta-feira, 21 de dezembro.

O filme, como o nome indica, é a primeira parte de uma saga espacial de Snyder. Sua sequência, Rebel Moon (Parte 2): A guerreira que deixa marcas, será lançada em 19 de abril de 2024.