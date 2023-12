Passeio esportivo: Ben Affleck diverte-se no basquete com seu filho em Los Angeles

Ben Affleck, renomado ator e vencedor do Oscar, demonstrou suas habilidades no basquete durante um descontraído passeio com seu filho Samuel, de 11 anos, em Los Angeles. O ator foi flagrado girando habilmente uma bola de basquete no dedo, arrancando sorrisos do jovem que vestia uma camisa do time Junior Lakers e tênis vermelho, diz o Page Six.

A paixão pelo basquete é um elo forte entre pai e filho, documentado em várias ocasiões. Affleck, que dirigiu e estrelou o drama esportivo 'Air' no início deste ano, já foi visto prestigiando jogos ao lado de Samuel em diversas situações. A dupla até participou da escalação do NBA All-Star Game em Salt Lake City, em fevereiro.

Ben Affleck shows off his basketball skills during father-son outing with 11-year-old Samuel #BenAffleck pic.twitter.com/MsWTs7QUu0 — Juicy Graphic (@JuicyGraphicks) December 18, 2023

Aos 51 anos, Ben Affleck compartilha a guarda de Samuel e suas filhas, Violet e Seraphina, com a ex-esposa Jennifer Garner. O casal, que foi casado de 2005 a 2018, mantém uma relação amigável, frequentando eventos esportivos dos filhos. Depois do divórcio, Affleck casou-se com Jennifer Lopez, em 2022.

O avistamento mais recente de Ben Affleck com seu filho ocorreu pouco depois de Jennifer Lopez compartilhar os preparativos festivos em sua casa de US$ 60 milhões. O cenário inclui uma deslumbrante Árvore de Natal com enfeites dourados e luzes cintilantes. A família mesclada de Affleck também inclui os gêmeos de 15 anos de Lopez, Max e Emme, frutos de seu casamento anterior com Marc Anthony.

O passeio descontraído de Ben Affleck e Samuel não apenas destaca a relação próxima entre pai e filho, mas também revela o lado descontraído e esportivo do renomado ator.