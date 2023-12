Más notícias ruins: esta aclamada série da Lucasfilm adia a estreia da sua segunda temporada

Uma das séries do universo de Star Wars mais aclamadas e bem recebidas pelo público teve que adiar a estreia de sua segunda temporada. Trata-se de Andor, a série protagonizada por Diego Luna que conseguiu ter uma forte presença no Disney+ neste ano de 2023.

De acordo com meios de comunicação como Discussing Film e Culture Crave, a segunda temporada de Andor não será mais lançada em 2024 como previsto, pois, de acordo com as novas informações, a Lucasfilm decidiu retirá-la do seu calendário para o próximo ano.

Ainda não há data para a nova estreia

Não foi anunciado se isso significa uma estreia em 2025, no entanto, provavelmente será anunciado na próxima edição do Celebration, o evento anual que celebra a subsidiária da Disney do universo criado por George Lucas.

O alcance e impacto de ‘Andor’ em ‘Star Wars’ são bastante relevantes no clima atual, pois a série aprofunda o intrigante passado e as origens do personagem titular, explorando sua vida como espião rebelde antes dos eventos de ‘Rogue One: Uma História Star Wars’, outro grande acerto da Lucasfilm nesta “nova era” de ‘Star Wars’.

‘Andor’ está relacionado com a estratégia de expansão do universo ‘Star Wars’ na tela pequena, aproveitando a popularidade do meio para mergulhar os espectadores em histórias mais ricas e complexas, que não se afastam do aspecto humano que costuma ser o que, no final, faz com que a audiência se conecte mais com a história. Ao contrário de produções como ‘The Mandalorian’ ou a própria série de Obi-Wan Kenobi, ‘Andor’ é uma proposta interessante e criativa que explora o dia a dia dos personagens “comuns” de um universo com poderes e pessoas sobre-humanas.

Os críticos deram a ‘Andor’ comentários muito positivos desde o início, uma vez que a série aborda temas como migração, o funcionamento dos sistemas de opressão e o desenvolvimento de um aparato ideológico para contrariá-los.