Malhação: saiba onde assistir a temporada de 1998; Mocotó está de volta!

Após 25 anos fora do ar, a Globo definiu o destino da novela Malhação de 1998, que marca o retorno de Mocotó (André Marques) ao folhetim juvenil. Desta vez, o marcante personagem tem a missão de recolher material para seu novo projeto.

Agora, Mocotó tem como missão escrever a história da Malhação na Internet e precisa lidar com muitos conflitos pessoais nesta temporada, que está sendo exibida no Globoplay.

Já na história central, a edição de Malhação foca no universo do automobilismo e traz a história de Bruno (Rodrigo Faro) e Alice (Cássia Linhares), que descobrem uma mútua atração imediata, mas encontram diversos entraves para viver o romance.

Malhação: Cassia Linhares e Rodrigo Faro vivem Alice e Bruno na temporada de 1998 (Jorge Baumann/Globo)

Na novela, Bruno era irmão de Guga (Dartagnan Júnior), um famoso piloto que morreu durante uma corrida no exterior e que foi namorado de Alice. Ele sonhava seguir os passos do irmão e ser piloto profissional, mas acabou seguindo carreira como cinegrafista em uma produtora devido à falta de incentivo da família, especialmente da mãe, Dulce (Totia Meirelles), por medo de ver os dois filhos envolvidos com um esporte radical.

Ela chegou a escrever uma carta pedindo que Guga desestimulasse o irmão mais novo de praticar a atividade. Guga atendeu ao apelo da mãe, mas se sentiu culpado e perdeu a vontade de competir. Ele se tornou cada vez mais irresponsável durante as corridas, até sofrer um acidente durante um prêmio internacional e morrer.

Malhação: Marcio Garcia fez parte do elenco da novela da Globo em 1998 (Jorge Baumann/Globo)

De volta ao Brasil para reconstruir sua vida, Alice, a ex-namorada de Guga, descobre que todos a consideram culpada pelo comportamento autodestrutivo do rapaz. Neste retorno, Alice e Bruno acabam se aproximando e a verdade por trás da carta de Dulce vem à tona. Bruno decide investir no sonho de ser piloto, competindo diretamente com Rui (Hugo Gross), um exímio corredor que invejava o sucesso de Guga e agora disputa com ele o posto de principal ídolo do esporte.

Caio Junqueira, Juliana Baroni, Alexandre Barillari, Cecil Thiré, Jonas Bloch, Lavínia Vlasak, Maria Ribeiro, entre outros, também integram o elenco da temporada.

