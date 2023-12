Jennifer Lopez abre o jogo: 'Eu e Ben Affleck ainda temos PTSD' da atenção midiática

Jennifer Lopez, aos 54 anos, compartilhou abertamente sua preocupação sobre expor sua vida amorosa, especialmente após enfrentar uma intensa atenção midiática durante seu primeiro romance com Ben Affleck.

Em entrevista à 'Variety', Lopez, prestes a lançar seu novo álbum e filme, 'This Is Me ? Now', destacou as inquietações sobre colocar novamente seu relacionamento sob os holofotes. A artista afirma que, como artistas, precisam seguir seus corações, mesmo que nem todos concordem.

Lopez, referindo-se ao período inicial com Affleck, mencionou que ambos enfrentaram uma espécie de "PTSD" (Estresse Pós-Traumático) devido à intensidade midiática. Entretanto, ela ressalta que, com a maturidade, compreenderam o que é realmente importante na vida e aprenderam a ser fiéis a si mesmos.

A cantora destaca as mudanças ao longo dos 18 anos desde o primeiro relacionamento, mencionando sabedoria, experiência, paternidade e consciência das prioridades como elementos-chave em suas vidas.

Celebrando o presente

Lopez e Affleck, agora pais de cinco filhos, celebram a capacidade de apreciar e respeitar um ao outro. A cantora expressa sua gratidão pela maturidade que adquiriram, permitindo-lhes distinguir o que é real em meio às opiniões externas.

'This Is Me ? Now' será uma sequência do álbum de 2002, 'This Is Me ? Then'. O projeto, que inclui um filme, marca o retorno de Lopez aos estúdios após uma década, sendo seu último álbum lançado em 2014.

O filme, dirigido por Dave Meyers, coescrito por Lopez, Affleck e Matt Walton, é uma "reinterpretação musical e visual" da vida amorosa da artista, como descreve o comunicado de imprensa. Lopez destaca que é uma experiência musical que deve ser vivida para ser compreendida.

Com o lançamento programado para 16 de fevereiro de 2024, o álbum e o filme prometem oferecer aos fãs uma perspectiva única da vida pessoal da renomada artista, como trouxe a People.