‘The Flash’ se destaca entre os piores filmes de 2023

Embora seja verdade que cada obra cinematográfica tem seu mérito e é produto de um trabalho criativo árduo, o ano de 2023 nos deixou um gosto amargo com uma série de filmes que não conseguiram conquistar nem o público nem a crítica. Entre as decepções do cinema deste ano, destaca-se de forma proeminente ‘The Flash’, uma produção que prometia muito, mas que afundou no abismo do descontentamento.

‘The Flash’, estrelado por Ezra Miller, leva os espectadores a uma jornada através do tempo, onde o herói tenta evitar o assassinato de sua mãe, desencadeando inadvertidamente a criação de um multiverso. Apesar de contar com um elenco ótimo, o filme se posiciona em terceiro lugar na lista dos piores do ano, de acordo com a classificação elaborada por veículos especializados como Variety e IMDB.

‘The Flash’ fica no top 3 dos piores filmes do ano

A trama, centrada nas tentativas do herói de mudar o curso do tempo, não conseguiu cativar o público da forma esperada. As mudanças na linha temporal e a criação do multiverso, embora conceitos empolgantes para os fãs de quadrinhos, acabaram confusos e pouco atrativos para os espectadores.

Ezra Miller, que assumiu o papel principal de Flash, recebeu críticas mistas por sua interpretação, e alguns fãs expressaram sua insatisfação com a direção que o personagem tomou. ‘The Flash’ fica marcado como um exemplo de como até mesmo as produções mais esperadas podem desapontar seu público.

Na lista dos 10 piores filmes do ano também estão incluídos títulos como ‘65: À Beira da Extinção’, ‘Mistério no Mediterrâneo’, ‘Festa em Casa’, ‘Na sua casa ou na minha’, ‘Os Dois Amores da Minha Vida’ e ‘80 por Brady’.

Os três piores filmes de 2023

‘The Flash’ acabou ficando em terceiro lugar na lista, apenas atrás de ‘Os Cavaleiros do Zodíaco’, que, apesar de sua premissa intrigante, o filme não conseguiu cativar o público como esperado, mesmo tendo um material de inspiração tão amado mundialmente.

‘Ursinho Pooh: Sangue e Mel’ foi a que acabou ganhando o ‘prêmio’ de pior filme, pois os esforços de Rhys Frake-Waterfield não foram suficientes para fazer deste filme uma obra digna de elogios. Avaliado com 2.9 por IMDB, narra os acontecimentos após Christopher Robin os abandonar para ir para a universidade.