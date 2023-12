Terra e Paixão: Antônio consegue ser cruel com os próprios netos; saiba tudo!

No final de Terra e Paixão, Antônio (Tony Ramos) não entendeu que ser avô amolece o coração. Depois do nascimento dos gêmeos de Aline (Bárbara Reis) e Caio (Cauã Reymond), o vilão da novela da Globo vai conseguir ser ainda mais cruel.

Sem dó, o fazendeiro vai colocar os filhos do casal para adoção, já que não quer que eles façam parte da família. Tudo acontece depois que o homem descobre o esconderijo da protagonista da novela das 21 horas, que estará em um convento.

Terra e Paixão: Por Aline, Caio promete vingança contra Antônio (Léo Rosario/Globo)

LEIA TAMBÉM: BBB: puxadinho já tem data para começar em 2024; conheça essa nova dinâmica

Ao sequestrar a nora, Antônio vai torturar Aline, mesmo grávida, e promete que logo depois do parto vai colocar as crianças para adoção. A cena chocante mostra a personagem principal de Terra e Paixão chorando muito, afinal, ela fica desesperada com tamanha crueldade.

Como Antônio encontra Aline

A reta final de Terra e Paixão promete muitas emoções nas noites da TV Globo, principalmente depois de Antônio, vilão interpretado por Tony Ramos, chantagear Berenice (Thati Lopes), que conta onde a protagonista está escondida.

Porém a notícia corre pela cidade de Nova Primavera, já que Ramiro (Amaury Lorenzo) ficou responsável por sequestrar Aline. O namorado de Kelvin (Diego Martins) chega a torturar a esposa de Caio, tudo a mando do fazendeiro.

Terra e Paixão: Aline será sequestrada pelo sogro (Divulgação/Globo)

Jussara (Tatiana Tiburcio) fica desesperada diante da situação e chama Kelvin para conversar, tentando convencê-lo de mudar a cabeça de Ramiro. Além disso, Caio chama a polícia para tentar parar os planos do pai.

Em outro momento, Ramiro e Kelvin brigam feio, já que o garçom não aceita o fato do namorado continuar trabalhando com Antônio e fazer parte do plano cruel do fazendeiro de Terra e Paixão.

Por fim, o personagem de Diego Martins é espancado pelos capangas de Antônio e acaba parando no hospital, onde revela o local onde Aline está. Neste momento, Caio vai atrás da esposa, mas um tiroteio começa.

LEIA TAMBÉM: Divórcio de Ana Hickmann: Justiça nega pedido envolvendo dívida de R$ 40 milhões