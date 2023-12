Remake de Elas por Elas: o Natal terrível de Marcos acaba em acidente; entenda tudo!

Remake de Elas por Elas: Natália vibra com a chegada de Marcos (Léo Rosario/Globo)

Marcos (Luan Argollo) vai deixar toda família preocupada em pleno Natal. Acontece que o personagem que acabou de chegar ao remake de Elas por Elas vai sofrer um grave acidente de carro nos próximos capítulos da novela da Globo.

Aprontando mais uma na novela das 18 horas, o suposto sobrinho de Natália (Mariana Santos) rouba o carro da protagonista para promover um racha entre os amigos, mas o evento acaba em uma grande tragédia, que leva o rapaz ao hospital na trama adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Remake de Elas por Elas: Marcos convence Natália que é vítima de Pedro (Alexandre Borges) (Léo Rosario/Globo)

A informação deixa Natália perdida em mais uma cena de Elas por Elas, enquanto Pedro (Alexandre Borges) tenta alertá-la sobre as importantes questões que surgem desde que Marcos apareceu em suas vidas.

Nas cenas, previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (25), a personagem de Mariana Santos comparece juntamente com Carol (Karine Teles) no pronto-socorro para visitar o suposto sobrinho.

Marcos morre nos próximos capítulos?

Remake de Elas por Elas:Marcos começa a ser investigado e exame de DNA é pedido (Reprodução/Globo)

O acidente do personagem de Luan Argollo não vai ser fatal. O jovem sobrevive, mas fica com graves sequelas e precisa passar alguns dias no hospital da novela da Globo. O jovem também vai receber a visita de um amigo, chamado Jairinho, que surge na trama das 18 horas.

Vale destacar que o personagem, ainda sem ator definido, é um criminoso, que começa a surgir nos próximos capítulos da adaptação do sucesso dos anos 1980.

Depois do acidente, Pedro oferece um emprego para o tal parente, que aceita de bom grado diante de Natália, mas acaba afirmando sozinho que nunca vai trabalhar para o suposto tio.

