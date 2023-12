O filme mais triste do mundo está no Netflix e vai te fazer chorar desde o início

Para os amantes de filmes tristes na Netflix, existe um título perfeito para a temporada de Natal, sem dúvida, esta história está cheia de uma montanha-russa de emoções e até lágrimas por esses animais de estimação que têm mudado a vida desde tempos antigos. ‘Quatro Vidas de um Cachorro’ é o longa-metragem ideal para os fãs de cães.

Netflix: o filme mais triste cheio de emoções e cachorrinhos

Baseado no romance de mesmo nome de W. Bruce Cameron (“A Dog’s Purpose”), ‘Quatro Vidas de um Cachorro’ é uma história que nos faz valorizar cada momento com os animais de estimação, especialmente os cães, que, desde os primeiros dias de vida, se tornam uma parte importante da família, tornando-o um filme ideal para adicionar à lista.

‘Quatro Vidas de um Cachorro’ é um filme dirigido por Lasse Hallström, que apresenta uma história emocionante de um doce cachorro que explora o significado da vida, enquanto reencarna em diferentes raças para demonstrar a importância do amor, lealdade e amizade, mas acima de tudo a dor aos seus donos.

‘Quatro Vidas de um Cachorro’: o filme mais emocionante da Netflix

Com a participação estelar de Josh Gad como a voz do cachorro no filme, é uma história que permite viver a vida pelos olhos daqueles que são companheiros de vida e sempre estão ao lado das pessoas, os lindos cachorrinhos, por isso é um filme para ser assistido enquanto se abraça os animais de estimação.

‘Quatro Vidas de um Cachorro’ conta a história de “Chefe” e seu dono, Ethan Montgomery, que o reconhece em cada uma das etapas de sua vida, compartilhando mais tempo com esse amigo de vida que sempre o acompanhou em todos os momentos importantes até sua vida adulta.