Netflix anuncia o remake de ‘One Piece’, uma de suas joias de 2023

Através de suas redes sociais, a Netflix anunciou que já está trabalhando em um remake da série animada ‘One Piece’, que foi um dos seus grandes sucessos em 2023, quando lançaram a adaptação em live action, que conseguiu conquistar tanto os fãs do mangá quanto pessoas que não conheciam nada sobre ‘One Piece’.

Para aqueles que não sabem, ‘One Piece’ é um mangá e anime japonês criado por Eiichiro Oda que segue a história de Monkey D. Luffy, um jovem que adquire poderes de uma fruta do diabo e sonha em se tornar o Rei dos Piratas. A trama se desenvolve em um vasto mundo de oceanos, ilhas e criaturas fantásticas, onde Luffy forma uma tripulação variada e colorida, cada membro com seus próprios sonhos e habilidades. Ao longo de sua jornada, eles procuram pelo tesouro lendário conhecido como ‘One Piece’ e enfrentam desafios, inimigos poderosos e descobertas que levam a revelações sobre o passado e o mundo em que vivem.

Será um remake do anime original

De acordo com as novas informações, a Netflix já está trabalhando em ‘The One Piece’, que será uma série que funcionará como um remake do anime original. Além da empresa líder de streaming, a WIT Studio também estará envolvida na produção, a mesma casa que deu forma a ‘Spy X Family’, outro grande sucesso. Por enquanto, não há data de lançamento, mas sabemos que teremos o mesmo elenco de dublagem liderado por Mayumi Tanaka.

‘One Piece’ teve um impacto midiático significativo desde sua estreia em 1997, tornando-se um dos mangás e animes mais bem-sucedidos e duradouros da história do gênero. Em nível global, a série gerou uma enorme base de fãs e contribuiu para a popularização do mangá e anime fora do Japão. A obra de Eiichiro Oda transcendeu as fronteiras culturais, alcançando públicos de diversas idades e nacionalidades, e influenciou a cultura pop com seu estilo único e personagens icônicos.