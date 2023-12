Mariah Carey e gêmeos levam espírito natalino à Casa Branca para 'esbanjar alegria'

A icônica Mariah Carey, autodenominada Rainha do Natal, não perdeu a oportunidade de celebrar a temporada festiva com estilo. A artista de 54 anos visitou a Casa Branca ao lado de seus gêmeos, Monroe e Moroccan, de 12 anos, para um encontro alegre com o presidente Joe Biden.

Em uma postagem no Instagram, Carey compartilhou a emocionante experiência, revelando ter conhecido o Presidente Biden e a Vice-Presidente Harris. Durante a visita, a família aproveitou para admirar as decorações natalinas e espalhar alegria.

A galeria de fotos na rede social destaca momentos especiais, incluindo um registro ao lado do Presidente na Sala Oval e a admiração da decoração da árvore de 18 metros de altura.

Concerto natalino e surpresas

Além da visita à Casa Branca, Mariah Carey encerrou sua turnê de Natal com uma apresentação memorável no Madison Square Garden, em Nova York, no domingo. O concerto, intitulado 'Merry Christmas One and All!', iniciou em 15 de novembro, conquistando ingressos esgotados.

No dia 9 de dezembro, a vencedora do Grammy surpreendeu os fãs com as participações especiais de Ariana Grande e Jennifer Hudson. Juntas, apresentaram a música 'Oh Santa', lançada em 2020.

Em uma entrevista exclusiva à People neste mês, Mariah Carey compartilhou detalhes sobre sua turnê de Natal em 14 cidades. A artista enfatizou o árduo trabalho envolvido e a colaboração com figuras notáveis como Debbie Allen, diretora criativa e coreógrafa da turnê.

Carey prometeu surpresas, incluindo músicas nunca antes interpretadas e duetos. Ela refletiu sobre sua música 'Christmas Time Is in the Air Again', inspirada nos anos 1950, e expressou a alegria de ouvir canções que marcaram sua infância durante as festas.