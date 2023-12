Foi na terça-feira, 12 de dezembro, quando Park Ji-min ou Jimin, membro do grupo de k-pop BTS, se alistou no Serviço Militar na Coreia do Sul, então ele somente estará de volta em junho de 2025. No entanto, até lá, o também apelidado de ‘Mochi’ surpreendeu o ARMY ( como são chamados seus fãs) com o anúncio do lançamento de seu próximo single intitulado ‘Closer Than This’.

Para este anúncio, primeiro foi compartilhado um vídeo nas redes sociais do BTS onde podemos ver o Jimin junto com mais três dançarinos em algo que parece ser um novo desafio, e na descrição foi adicionada a legenda "Te quiero mucho ARMY".

Jimin do BTS lançará uma nova música ‘Closer Than This’

E apenas alguns minutos depois, foi compartida uma nota oficial onde revelaram que a estreia oficial do mais recente single de Jimin do BTS, chamado 'Closer Than This', será na sexta-feira, 22 de dezembro.

“Olá. Isso é BIGHIT MUSIC. Estamos animados para anunciar o lançamento do single digital do membro do BTS, Jimin, ‘Closer Than This’. ‘Closer Than This’ é uma música sincera de um fã que resume os sentimentos genuínos de Jimin pelo ARMY. À medida que nos aproximamos dos últimos dias de 2023, esperamos que ‘Closer Than This’, com sua letra que transmite o amor e afeto de Jimin por seus fãs, traga esperança e calor para vocês”, lê-se em um comunicado oficial compartilhado em Weverse.”

Jimin de BTS estreará nova música: ‘Closer Than This’. / Foto: Weverse

Por outro lado, ainda não se sabe se essa música virá acompanhada de um MV ou vídeo musical oficial, ou se será apenas um novo desafio para a plataforma do TikTok, onde os fãs do BTS especulam que alguns dos membros podem ser convidados a participar. Vale ressaltar que esse material foi gravado anteriormente, logo antes do alistamento de Jimin do BTS no Serviço Militar.