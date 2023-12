E.T. e Elliot se reencontram em um emocionante comercial de Natal

Em 2019, uma empresa de telecomunicações nos Estados Unidos lançou um comercial de Natal em formato de curta-metragem onde reunia o icônico personagem E.T. com o menino que o ajudou décadas atrás, Elliot.

Esses personagens são baseados no filme de Steven Spielberg, que colaborou com a empresa Xfinity para a realização desse curta que é uma sequência da história original.

‘ET, o extraterrestre’ foi lançado em 1982 e teve um orçamento de US$ 10 milhões, arrecadando impressionantes US$ 790 milhões em bilheteria ao redor do mundo, tornando-se um sucesso retumbante e um clássico que marcou a infância de muitas pessoas.

Do que trata o curta natalino de E.T. e Elliot?

Bem, na história do comercial de Natal, que tem pouco mais de 4 minutos de duração, vemos um Elliot adulto com esposa e dois filhos, um menino e uma menina. Seus filhos estavam brincando no quintal, fazendo bonecos de neve, quando de repente aparece E.T.

No início, as crianças ficaram assustadas, mas então chega Elliot, que foi verificar por que seus filhos estavam gritando, e ficou surpreso ao ver seu velho amigo, mas logo em seguida o abraça.

Elliot apresenta E.T. à sua família, que o recebe de braços abertos, e assim como aconteceu anos atrás, o filho mais velho se torna muito próximo do extraterrestre, que o avisa que é hora de partir novamente e que ele precisa chegar a um determinado lugar.

Então, eles recriam a cena das bicicletas voadoras, só que desta vez ninguém os persegue e eles não se lançam de um penhasco. Elliot, ao perceber o que está acontecendo, vai atrás deles junto com sua esposa.

Ao chegar ao ponto que E.T. queria, ele se despede de todos e uma nave espacial aparece. Antes de partir, ele deixa uma bolinha que é uma espécie de aparelho holográfico que serve para se comunicar com eles, pois a mensagem é se reconectar com as pessoas, através da internet e da tecnologia.