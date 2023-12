Saiba como será o jantar de Natal da família real britânica

Darren McGrady, antigo chefe de cozinha da realeza britânica, abriu as portas da tradição ao compartilhar os detalhes dos pratos que nunca podem faltar na mesa dos monarcas durante a ceia de Natal. Em uma entrevista recente à revista OK!, McGrady, que passou 15 anos no Palácio de Buckingham, revelou que, quando se trata de festividades, a Família Real permanece fiel às suas raízes.

O clássico inalterado: Peru, o favorito do Rei Charles III

O prato principal que reina soberano na celebração é o peru, um clássico que é o favorito do Rei Charles III. McGrady compartilhou que ao longo das décadas, poucas mudanças foram feitas ao menu da ceia real, e o peru continua a ser o protagonista indiscutível. Servido com purê de batata assada, recheio de castanha ou sálvia e cebola, molho de cranberry e molho de pão, o peru mantém sua posição de destaque.

Variações nos acompanhamentos, mas a tradição permanece

Família real britânica - Getty Images

Enquanto os acompanhamentos podem variar, McGrady enfatiza que, no geral, a comida permanece praticamente a mesma a cada ano. Os vegetais incluem couve de Bruxelas, cenoura e pastinaga assada, criando uma sinfonia de sabores tradicionais que encantam a realeza e preservam a essência da celebração natalina.

Pudim de Natal e coquetéis

Além dos pratos principais, McGrady destaca que ao longo dos anos, o pudim de Natal e os coquetéis se tornaram tradições consolidadas na ceia real. Mesmo diante das inúmeras opções oferecidas pelos chefs renomados, os monarcas optam por manter viva a tradição, fazendo com que essas delícias natalinas perdurem como marcos imutáveis nas festividades da realeza britânica.

Uma jornada pelos sabores intemporais

A ceia de Natal da Família Real Britânica, revelada por Darren McGrady, é uma jornada pelos sabores intemporais que resistem às mudanças do tempo. O peru, os acompanhamentos cuidadosamente selecionados e as tradições gastronômicas perpetuam o encanto da celebração, proporcionando um vislumbre fascinante da cozinha real que cativa há décadas.

Fonte: Aventuras na História