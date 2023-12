Robert Pattinson e Suki Waterhouse estão causando rumores de noivado

Robert Pattinson e Suki Waterhouse têm um dos relacionamentos mais estáveis da indústria do entretenimento, e parece que o casal está pronto para dar o próximo passo, já que recentemente foi confirmado que estão esperando seu primeiro filho, mas isso não é tudo, eles também estariam noivos.

Conhece-se muito poucos detalhes sobre o vínculo entre o ator e a cantora, uma vez que desde que iniciaram o seu romance em 2018, têm tentado passar despercebidos; no entanto, este 2023 têm dado muito que falar ao revelar que esperam o seu primeiro bebé, além de darem pistas sobre o próximo passo na sua relação.

Quem é Suki Waterhouse, a namorada de Robert Pattinson? Robert e Suki terão seu primeiro filho em 2024 (Instagram: @rob2suki)

Robert Pattinson e Suki Waterhouse estão noivos?

O casal foi fotografado no último dia 18 de dezembro enquanto caminhava pelas ruas de Londres, com destaque para Suki Waterhouse pelo anel ‘Toi et Moi’ que ela usava, desencadeando rumores sobre seu noivado.

Apesar de os usuários de redes sociais afirmarem que estão comprometidos, tudo indica que o casal não planeja confirmar nem negar, pois continuarão mantendo seu relacionamento em privado.

De acordo com Neil Dutta, o significado do luxuoso acessório estaria relacionado com o amor e a união que são representados através das duas peças que o compõem, além de indicar que o valor ficaria em torno de US$ 300 mil.

Suki Waterhouse anuncia sua gravidez com o ator Robert Pattinson

A notícia chega apenas algumas semanas depois que a intérprete de ‘To Love’ revelou que está grávida, precisamente durante a última edição do Festival Corona Capital que acontece anualmente na Cidade do México.