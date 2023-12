Remake de Renascer: Globo usa a mesma estratégia de Pantanal; contamos qual é

As gravações do remake de Renascer devem dar uma pausa durante a semana do Natal e do Ano Novo, mas para deixar a história ainda mais fiel ao sucesso de Benedito Ruy Barbosa, em 1993, a Globo decidiu manter uma estratégia usada nas filmagens da adaptação de Pantanal.

Cenas importantes da novela foram gravadas na fazenda Jequitibá Rei, a mesma que foi usada pelos atores da versão original da novela. É nela que José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) conquista sua fortuna e se torna o maior produtor de cacau de Ilhéus, na Bahia.

Porém, no remake produzido por Bruno Luperi, a Globo mudou o nome. Em 2024, a fazenda se chama Renascer, prestando uma homenagem à novela de Benedito Ruy Barbosa. Neste local também foram gravadas as cenas da primeira fase, que entra no ar em janeiro de 2024.

Remake de Renascer: Humberto Carrão gravou em Ilhéus, no sul da Bahia (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha/Globo)

“A gente concentrou a maior parte das cenas da primeira fase. Esse José Inocêncio dos anos 1990 se passa muito ali. A partir do momento que a gente passa para 2024, aí a fazenda passa por uma reforma na história. E aí a gente começa a mostrar essa fazenda e essa parte das barcaças e tudo mais já na cidade cenográfica aqui no Rio”, contou a produtora Betina Paulon, responsável pelas gravações que aconteceram em Ilhéus em outubro.

Ela disse ainda que Marcos Palmeira, protagonista da segunda fase do remake de Renascer também foi homenageado: “Tem uma barcaça lá, que é onde se seca o cacau com o nome dele”, em referência ao ator que na primeira versão viveu o filho rejeitado João Pedro e agora será José Inocêncio.

O dia exato da estreia da adaptação em 2024

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Remake de Renascer: Evaldo Macarrão interpreta Jupará (Fábio Rocha/Globo)

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que também começa no início do ano. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

