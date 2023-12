Pura Casualidade? Os problemas de Shakira com a Receita Federal podem se tornar uma série

A vida de Shakira tem sido assunto de todos nos últimos anos. Entre sua separação, seus filhos e sua vida pessoal, já é o suficiente para a cantora, no entanto, artisticamente, ela continua a subir como um fogete. Será por isso que agora seus problemas com a Receita Federal na Espanha podem se tornar uma série? A dúvida é se a famosa sabe o que está sendo preparado sobre o lado obscuro de sua vida.

Sobre o que é a história?

O projeto não é um jogo, é desenvolvido através da Movistar Plus e terá o nome de 'Celeste', dirigido por Diego San José.

A história conta sobre uma inspetora da Receita Espanhola que, justamente quando pensava que poderia se aposentar tranquilamente, enfrentou o caso mais importante de sua carreira. Ela tinha que provar que uma famosa cantora latina realmente vivia na Espanha e tinha que pagar impostos lá.

A verdade é que na vida real, a trama é exatamente igual à famosa, já que da mesma forma que o personagem, é uma estrela da música que está no auge de sua carreira e se envolve em um problema legal.

Vamos lembrar que Shakira foi acusada de evasão fiscal. Após o seu julgamento, ela depositou no tribunal os 6,6 milhões de euros que o Ministério Público lhe reclamava por fraude fiscal nas declarações do IRPF e do imposto sobre o patrimônio de 2018, no segundo caso que ela tem aberto por crimes contra a Fazenda Pública.

A partir dessa realidade da intérprete de 'Ojos Así', surge a possível criação dessa trama. Aparentemente, as filmagens da proposta audiovisual estão prestes a começar, embora até agora não se conheçam os atores. A pergunta é: Shakira será capaz de ser a protagonista?