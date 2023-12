Programa de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme vira realidade na Globo

O sucesso do podcast Quem Pode Pod chamou a atenção da Globo. Depois de um tempo fora da televisão, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme voltam para apresentar um programa inédito no GNT, canal fechado do grupo.

As apresentadoras deixaram, durante uma conversa com a atriz Thaís Fersoza, vazar que vão comandar o Quem Não Pode Se Sacode, novo programa do canal fechado, que tem sua estreia prevista para abril de 2024. Mas, as duas preferiram não falar muito para manter o suspense até o dia do primeiro programa.

Fernanda Paes Leme e Giovana Ewbank descobrem 'veto' de Gkay (Reprodução / YouTube - Quem Pode, Pod)

Apesar das poucas informações, a revista Quem antecipou nesta quinta-feira (21) que a nova atração reunirá três convidados por edição e contará com uma plateia que vai poder participar das dinâmicas.

Giovanna Ewbank choca o marido

A apresentadora Giovanna Ewbank pegou o próprio marido de surpresa ao revelar ao mundo sua real orientação sexual. A declaração aconteceu em setembro do ano passado.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Bruno Gagliasso contou que não fazia ideia de que a esposa se identificava como uma pessoa demissexual.

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank / Instagram

“Nem eu sabia. Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: ‘quer dizer que você é demissexual?’”, disse ele.

Para muita gente, isso poderia ser um motivo de insegurança - mas não para o marido de Gio. “Não tenho vergonha nenhuma da família que tenho, de quem eu sou. Achei divertido, achei engraçado pra cacete”, esclareceu Bruno, sobre o momento da declaração.

A revelação de Gio aconteceu durante o podcast Quem Pode, Pod, apresentado pela esposa ao lado da amiga do casal, a também atriz Fernanda Paes Leme. Na opinião de Bruno, é natural que esse tipo de coisa aconteça no programa.

