Paraíso Tropical: Fabiana e Atenor terminam tudo; ela cansou de ser amante

A química entre Fabiana (Maria Fernanda Cândido) e Antenor (Tony Ramos) acabou em Paraíso Tropical. Nos próximos dias, ela vai cansar de ser amante do empresário e acaba colocando um ponto final na história. Porém, ele vai insistir e o barraco está formado na novela de Gilberto Braga.

Em cenas que estão por vir, a personagem descobre que o amado perdeu um filho com Ana Luísa (Renée de Vielmond), que conta tudo para a suposta amiga durante uma viagem à Paraty. Depois disso, Fabiana fica comovida e se coloca no lugar da mulher traída e diz que não quer mais que ela sofra.

Neste momento, ela decide confrontar o personagem de Tony Ramos em Paraíso Tropical. Durante uma franca conversa, ela diz que sentiu compaixão ao ouvir de Ana Luísa falar sobre a morte do filho do casal, e consegue se colocar no lugar da esposa traída.

Paraíso Tropical: Tony Ramos interpreta Antenor Cavalcanti (João Miguel Júnior/Globo)

“Não dá mais. Antes eu não chegava perto da Ana Luísa, nos víamos em festas no máximo, mas agora, depois de Paraty… Ela me contou a morte do filho de vocês. Eu tive pena, me comovi, quase chorei. Eu! A amante do marido dela”, desabafa Fabiana.

O problema é que Antenor não quer a separação e tenta explicar tudo para a personagem de Maria Fernanda Cândido e pede mais tempo para que tudo seja resolvido, na verdade, ele quer enrolar ainda mais as duas mulheres.

Paraíso Tropical: Maria Fernanda Cândido interpreta Fabiana (Renato Rocha Miranda/Globo)

Na discussão de Paraíso Tropical, Antenor propõe esperar duas semanas até que o psiquiatra de Ana Luísa retorne de viagem para avaliar a situação dela: “Não fala besteira. Eu detestei cada minuto em Paraty. Eu conheço a sua integridade e sei como estava sendo duro. E ainda me sentia culpado por não dar para você o que você merece. Só preciso de um tempo, só mais um pouco”, pede ele.

Por fim, o personagem de Tony Ramos diz que não pretende magoar ainda mais Ana Luísa, mas Fabiana expressa seu desejo de ser respeitada e não quer mais causar sofrimento à esposa do empresário.

