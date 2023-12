Nesta altura e ainda assim? Piqué volta a ‘incomodar’ Shakira pelos seus filhos

Pique está muito insatisfeito com o acordo de custodia

O que parecia ser uma trégua agora se torna uma guerra sem fim entre Shakira e Piqué. Na verdade, tudo indica que há uma nova disputa por parte do ex-jogador em relação aos seus filhos.

Isso, devido ao acordo de custódia que ele tem com Shakira, cujas decisões foram tomadas há algum tempo.

Tudo isso, porque Piqué não gostou nada de como isso ficou. Ele realmente gostaria de ter mais tempo para compartilhar com as crianças, já que a mãe é quem os tem quase todo o tempo.

E se bem que o juiz já decidiu tudo... e de acordo com a lei, está estipulado que Shakira basicamente tem a maior parte do tempo, a Piqué teria muito pouco tempo, de acordo com o estipulado.

Por que Piqué quer insistir novamente com o tema da custódia dos filhos de Shakira?

De acordo com a imprensa espanhola, ele quer ter mais tempo com eles, apesar de como a colombiana possa reagir.

Por enquanto, nenhuma das partes se pronuncia e Shakira, como em todos, absolutamente todos os problemas legais que teve desde 2022, conseguiu superá-los com muito escândalo, embora não com tanta dificuldade como era previsto.

Por outro lado, fofoca vai e vem, onde dizem que os pais de Clara Chía "se cansaram" do genro Piqué.

Mas fofocas, fofocas são, porque as fotos de ambos provam que eles estão em um dos melhores momentos.

Acima de tudo, ao vê-los ambos enlaçados como doce de leite em calda se tocando enquanto eram fotografados pelos paparazzi.

E foi assim que ele foi ver a equipe de Andorra com a nova Camilla Parker (só que sem coroa) e eles parecem cúmplices, felizes e, é claro, imunes a todas as maledicências sobre eles, que devem suportar diariamente com cada coisa que Piqué faz e, é claro, sua ex-parceira.