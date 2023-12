JLo está sendo criticada por sua forma exagerada de cantar na sua festa de Natal que organizou com Ben Affleck

Já é tradição no Natal, JLo organizou uma festa para celebrar as festas mais bonitas do ano na companhia de Ben Affleck e os filhos que eles compartilham.

Como sempre foi característico dela, a diva do pop deu um show para surpreender seus convidados exclusivos e até apresentou várias músicas da temporada, sem esperar que os vídeos virais na internet lhe trouxessem várias críticas.

Jennifer López La famosa presumió su árbol de Navidad y se robó las miradas (@jlo/Instagram)

Sabe-se que a festa foi realizada na mansão que eles têm em Los Angeles, Califórnia, onde também estavam acompanhados por seus filhos Emme, Max e Violet, a filha mais velha do ator com Jennifer Garner.

Assim JLo cantou em sua festa de Natal de 2023

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, vemos a intérprete de ‘On the floor’ usando um vestido azul sem alças e cantando o clássico ‘It’s the most wonderful time of the year’, que foi imortalizado por Andy Williams em 1963.

Amigos, vizinhos e familiares puderam desfrutar desta apresentação exclusiva e íntima, que certamente os fez se sentirem muito privilegiados, mas que na internet consideraram “exagerada”.

"Ela é o centro das atenções, pobre gente", "Todos parecem super entediados e ela é intensa", "Ela acha que está dando um show na sala de casa", "Parece que foi o karaokê mais chato da história", escreveram os 'haters' no Instagram.

Apesar disso, a famosa encheu sua residência com outras estrelas do show business como Margot Robbie, Michael B. Jordan, Casey Affleck, Jennifer Lewis, Lily Rabe e Benny Medina, entre outros.

“Todos estavam cantando músicas de Natal até tarde da noite e Jennifer liderou cantando várias delas. Os dois estavam de muito bom humor”, explicou uma fonte à revista People.

A oportunidade também foi propícia para exibir sua enorme árvore de Natal dourada, que encantou elogios dos internautas dias atrás e impôs tendência para este 2023.